El Senador David Hirtz, acompañó al Intendente Javier Andres, en una importante reunión con autoridades de la empresa de suministro de energía eléctrica EDES.

El motivo del encuentro fue el Plan de Obras que la empresa eléctrica le presentó al Intendente Adolfo Alsina. En la reunión estuvieron presentes el Gerente General, Roberto Grioli, y el jefe del Área Norte de EDES, José María Montero.

Durante la reunión se analizó el Plan de Obras de Mejoras, en el corto plazo, para Carhué; y en el mediano plazo se realizará el reemplazo del Transformador de Respaldo instalado por el transformador reparado; se solicitará generación distribuida para el verano situando la misma en ET Guaminí; se llevará a cabo la instalación de Medidores Inteligentes que permiten relevar la calidad del servicio y producto.

En tanto que, en el largo plazo se proyecta: la Construcción de nueva ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kv en rotonda Guaminí; la Construcción de nueva ET 33/13,2kv en Carhué 2 (Zona cercana al Molino) y línea de 33 KV desde futura ET GUAM 132/33/13,2 hasta la futura ET Carhue 2.

Cabe recordar que el Legislador, mediante un proyecto de declaración, presentado en la Cámara Alta bonaerense en el mes de enero, le solicitó al Gobierno Provincial, que a través de sus organismos competentes, priorice el financiamiento y licitación para la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica de 132 KV entre las ciudades de Coronel Suárez y Guaminí.

En relación al tema Hirtz consideró que “con la obra se logrará resolver la demanda de las localidades de Guaminí, Carhué, Espartillar y Bonifacio que desde hace años sufren cortes, interrupciones e imposibilidad de crecimiento del consumo, porque el sistema de suministro actual, brindado desde hace décadas por una antigua línea de 33 KV proveniente del nodo Pigüé, se encuentra al límite de su capacidad”.

Y agregó “estas nuevas obras son un gran avance para el desarrollo social y productivo de nuestra Región”.-