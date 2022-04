Una joven operaria de una fábrica de Virrey del Pino, en La Matanza, murió este lunes cuando una de las máquinas que operaba le enganchó el pelo.

Rocío Décima, la víctima, tenía 21 años y trabajaba en una fábrica de juntas de motovehículos, ubicada en la calle Agustín Molinas al 9100.

Según explicó Rubén Alegre, dueño de la fábrica, Décima tuvo un descuido con una máquina de engranajes, que le enganchó el pelo y golpeó su cabeza, lo que derivó en la muerte de la joven.

Alegre llamó al 911, pero cuando llegaron los oficiales Décima ya había fallecido.

La causa fue caratulada por el momento como averiguación de causales de muerte, por lo que no cuenta con imputados ni detenidos.



El fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFIyJ, adelantó que realizará una investigación para tratar de entender mejor los hechos. Por lo pronto, la máquina ya fue secuestrada. También analizará si la empresa tenía los papeles en regla y si existía algún contrato de empleo con la joven.

Durante las primeras horas del lunes, poco después de los sucedido, familiares y amigos de la víctima se lamentaban por la tragedia a través de las redes sociales.

Una prima de la joven, con el usuario de Facebook “Vivi López”, escribió: “Y pensar gorda que andábamos medio enojadas (…) Todavía no caemos, tenías toda una vida, gorda. Cuidá a tu mamá y a tu hermana que ya no pueden más. Te fuiste nomás, gorda, y te faltó mucho por hacer”.

“Siempre presente en nuestros corazones, Rocío Décima, volá alto, angelito (…) Hay que disfrutar esta vida, gente, porque la vida es una sola. No tenemos otra y puede que hoy estemos y mañana ya no. Se necesita menos de un minuto para irte de este mundo. Disfrutemos del día a día junto a las personas que amemos y nunca se olviden de saludar antes de irse y cuando llegan porque uno no sabe si puede ser el último beso. No se olviden de decir te amo o te quiero por más peleados que estén con la persona porque cuando no estén, no le van a poder decir nada”, agregó en otros mensajes.

