El estreno de Granizo, la nueva película de Guillermo Francella en Netflix, provocó muchas opiniones en las redes sociales, y la mayoría apuntaba a que este papel del actor no es el mejor.

Las críticas de la película “Granizo” no fueron las mejores en las redes sociales, y este lunes el nombre de Guillermo Francella se convirtió en tendencia en Twitter debido a la gran cantidad de mensajes que reaccionaron al film.

“Guillermo Francella tuvo grandes papeles en El Secreto De Sus Ojos, en El Clan, en Animal, y en El Robo Del Siglo. Me sorprende que Granizo fuese una de sus películas más flojas, más aún teniendo en cuenta como se reinventó. Es talentoso, pero esta vez no fue su momento”; “Dios no vean Granizo es malísima quédense con el Francella que conocen y usen el tiempo en algo mejor como no se limpiar el piso“, fueron algunos de los mensajes que circularon en las últimas horas en la red social del pajarito.

Sin embargo no todos fueron palos para el actor, ya que algunos usuarios rescataron su labor en la película y enfrentaron las malas crítica, “Muy buena #Granizo. Recién termino de verla, entretenida y bastante interesante. Para los que les interesa el mundo de la tele es excelente: Rating, producciones, acomodos y la espectacular actuación del gran Martín Seefeld. Francella el 1 como siempre, el resto todos bien”; “Me gustó mucho #Granizo Guillermo Francella siempre crack. A los que quieren analizar tannnnto, por qué no lo hacen con tanta basura extranjera que consumen. Aguante el Cine Argentino!!!”.

Quien también salió a defender al actor, fue Federico Bal que a pesar de no haber visto el film lanzó una ferviente defensa del cine nacional, “Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película #Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver. Pero realmente estamos tan rotos que tenemos q tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional q está siendo éxito en Netflix? Mas amor gente, de verdad”

Lo cierto es que más allá de las críticas la película se metió entre las más vistas en la plataforma de Netflix en nuestro país y gracias a los comentarios en las redes seguramente el número de las vistas aumente en las próximas semanas.

Fuente: Infocielo