La consultora financiera Equilibra emitió un informe en el que analiza la dinámica del dólar de los últimos meses, y pronostica un periodo de calma cambiaria sostenido en la situación monetaria y en la baja carga de deuda en pesos de residentes no argentinos.

Sin embargo, adviertien que el mayor riesgo de una corrida hacia el dólar se encuentra dado a partir de un incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar en este sentido que el propio directorio del Fondo anticipó que deberán recalibrarse las políticas acordadas de un modo temprano, debido a que los efectos de la guerra en Ucrania han dejado ya obsoletas las metas trazadas.

Al respecto de la paz cambiaria, desde Equilibra señalan que tres factores que anticipan que estarían dadas las condiciones para la continuidad de esta “calma” en cotizaciones alternativas:

1) la suba de la brecha en enero se vincula a factores que ya se revirtieron: los pesos sobrantes por la caída estacional de la demanda de dinero que se canalizaron hacia los mercados financieros, y la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI;

2) no pareciera haber un excedente de pesos en el mercado, en tanto que “el desbalance monetario no luce preocupante en el corto plazo”;

3) restan pagar pocos vencimientos de deuda offshore en pesos.

Sobre la deuda en pesos con no residentes, aclararon además que se redujo con fuerza desde cerca de US$ 10.000 millones (valuada al dólar Contado con Liquidación) en el tercer trimestre de 2020 a poco más de US$ 2.500 millones al cierre de 2021.

“El principal escollo de este año era el vencimiento del TX22 el 18 de marzo pasado, con tenencias de PIMCO y Templeton equivalentes a unos US$ 700 millones (al CCL). Si bien surgieron rumores de que el gobierno iba a ofrecerles un canje contra bonos hard dollar para evitar que la salida vía dólar cable provoque un fuerte salto de la brecha cambiaria, finalmente esto no ocurrió”, explicaron.

Y añadieron que según sus estimaciones propias, la deuda del Gobierno General en pesos en manos de no residentes asciende actualmente a poco más de US$ 2.000 millones al tipo de cambio CCL (casi toda deuda soberana). Y las tenencias de deuda soberana de PIMCO y Templeton suman unos US$ 1.360 millones al tipo de cambio financiero de hoy, de los cuales sólo US$ 315 millones vencen este año.

Por ello, destacan que “las dudas que podrían surgir en cuanto a las posibilidades de cumplimiento del programa por parte de Argentina sumarían presión al mercado cambiario; de la intensidad del shock de expectativas y de la respuesta de la política monetaria dependerán las chances de que la brecha cambiaria se recaliente nuevamente”.

Por último, indicaron que en la última licitación de deuda del mes, el Tesoro obtuvo más de AR$ 130.000 millones de financiamiento neto. En el mes superó los AR$ 280.000 millones de fondos frescos y en el año alcanza los AR$ 650.000 millones (rollover de 137%).

