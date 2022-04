El 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas en Adolfo Alsina, el acto centralizado se realizó en la localidad de San Miguel Arcángel. Encabezado por el Intendente Javier Andres y veteranos oriundos de nuestro Distrito: Acevedo, Walter; Bedacarratz, Augusto; Calderia, Raúl; Correa, Héctor; Gallardo, Héctor (Lilo); Hinding, Julio; Leonhardt, Lino; Robles, Jorge; Rodríguez Sobré, Juan José; Tello, Carlos; Zurdo, Gustavo; Correa, José; Díaz, Delmo; Tasello, Abel y Zurita, Daniel.





El acto contó con la presencia de las siguientes instituciones: Jardín de Infantes N° 903 “María Montessori”; Escuela Primaria N°18 “Islas Malvinas; Colegio “Niño Jesús”; Escuela Secundaria N°6; y anexo Escuela Secundaria N°3; también participaron familiares de los veteranos, Concejales, Consejeros Escolares, funcionarios municipales, instituciones locales y vecinos.





El Intendente Andres se dirigió a los presentes:



“Hoy venimos aquí a cumplir nuestro compromiso de homenajear a nuestros héroes de Malvinas en cada uno de los pueblos de Adolfo Alsina.



A partir de hoy San Miguel Arcángel tendrá su monumento para expresar orgullo y gratitud a los héroes de Malvinas. Y, también tendrá este monumento para reclamar desde este pedacito de Patria que las Malvinas son Argentinas.



Nuestro deber y compromiso como sociedad es ese: la construcción de la memoria y el homenaje eterno a nuestros héroes de Malvinas. No bajar nunca la bandera de soberanía por la que pelearon y no volver a derramar sangre por este justo reclamo.



Ese es nuestro objetivo irrenunciable como argentinos, nuestro mandato constitucional de recuperar a través del diálogo y la diplomacia, la soberanía argentina sobre las Malvinas.



Pasaron 40 años de la Guerra de Malvinas y todos y cada uno de los argentinos y argentinas seguimos bregando por un futuro con paz, memoria y soberanía.

Malvinas es la causa de todos: Malvinas nos une.”





Inauguración de Monumento a los Caídos y ex combatientes de Malvinas



Este año la Escuela de Educación Secundaria N° 6 tuvo la iniciativa de rendir homenaje a los ex combatientes y plasmar el agradecimiento hacia ellos creando un espacio en el que sean reconocidos. En poco tiempo se logró concretar la idea. Durante el acto se inauguró el monumento en Homenaje a los Caídos y ex combatientes de Malvinas al cumplirse 40 años de la gesta. La artista visual Irene Ciunel realizó la obra con la técnica de mosaiquismo. Los Veteranos, el Intendente de Adolfo Alsina, el Delegado Municipal, la Directora de la Escuela Secundaria Nº 6, y la artista Irene Ciunel realizaron el simbólico corte de cintas para dejar inaugurado el sitio.





El Intendente Municipal Lic. Javier Andres acompañado de los Veteranos colocaron una ofrenda floral en memoria de los héroes caídos. A continuación se realizó un minuto de silencio.



Desde el área de Lengua y Literatura alumnos de la escuela Secundaria N°6 recopilaron fragmentos de poesías y canciones sobre Malvinas que fueron entregados a los excombatientes; alumnos de 1° y 2° año realizaron una lámina y línea de tiempo con los diferentes sucesos de la guerra. Desde la Escuela primaria N° 18 “Islas Malvinas”, las alumnas Virginia Kraft y Valentina Ermantraut leyeron la poesía “Más allá del Cielo”. El Colegio Niño Jesús y el Jardín Las Abejitas presentaron un video representando todo lo trabajado sobre Malvinas, que será compartido en la página de Facebook institucional “Cole N Jesús”. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes Nº 903 “María Montessori” junto al Jardín de Infantes “Las Abejitas” interpretaron la canción titulada “Un Regalo para Malvinas”. Seguidamente se entregaron obsequios a los Veteranos presentes.