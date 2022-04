A semanas de que el Gobierno nacional implementara las retenciones al campo, continúan los reproches. En este caso, del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien le pasó factura al presidente Alberto Fernández en pleno acto que compartían en la localidad de Las Parejas. El jefe de Estado, que en el último tiempo llamó a la “unidad” y al “diálogo” en medio del quiebre interno en el Frente de Todos, no pudo contenerse y terminaron cruzándose, aunque en buenos términos.

En su discurso por el lanzamiento de programas de promoción industrial en una fábrica santafesina de máquinas agrícolas, Fernández volvió a hablar de la inflación que azota al país –se estima que el índice de marzo sea más alto que el de febrero–. En este sentido, el mandatario pidió “unidad” y “diálogo” para encontrar una solución consensuada entre los sectores involucrados.

Asimismo, Fernández manifestó que el Gobierno trabaja en “recuperar los salarios de la gente” y en la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los sueldos. “Quienes gobernamos creemos en la producción, el desarrollo y la distribución equitativa del ingreso. Los salarios deben ganarle a la inflación”, afirmó el Presidente, al tiempo que llamó a “recuperar los salarios de la gente porque el capitalismo del que no reniego tiene un actor central que es el consumidor. Y sin consumidores, el capitalismo se muere”, aseveró.

El ida y vuelta entre Fernández y Perotti

A su turno, el gobernador Perotti le expresó a Alberto Fernández que está en contra del incremento de las retenciones al agro. “Ustedes saben que no nos gusta el tema de las subas de las retenciones al sector agroalimentario porque ese sector puede traer más con reglas de juego. Ojalá los legisladores nacionales puedan darle una ley que defina un horizonte de largo plazo”, disparó apenas tomó el micrófono.

“Queremos que aporten todos, todos los sectores pueden estar poniendo, que los sectores beneficiarios de la minería y el petróleo también sean los que aporten si hay que contar un fondo, que cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante”, continuó el santafesino, que, de todas formas, se mostró de acuerdo con las condiciones que detalló Fernández para combatir la inflación.

Así lo expresó Perotti: “Estoy de acuerdo en que todos pongamos un poquito, también el que está ganando” en medio de “un escenario complejo heredado”, definió. A modo de reacción, el Presidente remarcó: “No voy a decir que el problema inflacionario es producto de la guerra, pero voy a decir que ese problema agrava al que tenemos porque produce un generalizado de los alimentos”.

“Hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje del ministro (de Economía, Martín) Guzmán en el que me decía que Alemania anunció que en marzo la inflación fue del 2%. Y le contesté: ‘No te inquietes, España dijo que fue del 3%’. La solución a este problema tenemos que encontrarla entre todos y que todos aporten. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno”, replicó Fernández ante la queja del mandatario santafesino.

Fuente: El Intransigente