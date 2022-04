El Papa Francisco contestó una serie de preguntas organizadas por una asociación francesa que arropa a gente sin techo y deslizó que no gana dinero por tener el rango de Sumo Pontífice. Además, se definió como “un auténtico asno”, consultado sobre su elección como Santo Padre.

La asociación francesa Lazare fue la promotora de la iniciativa que constaba de formularle preguntas a Francisco, orientadas a conocer la intimidad de uno de los personajes más influyentes del mundo. Como el cuestionario estaba constituido plenamente por dudas de las personas que asisten a la asociación y no tienen techo, las respuestas del Papa no esquivaron ninguna de las consultas.

“¿Cuál es su sueldo?”, se animó a preguntar uno de los participantes de un libro que se conocerá como “En diálogo con el mundo – El Papa responde”. “No gano nada, pero nada. Me mantengo y, si necesito algo, lo pido”, dijo el Santo Padre. La revista italiana Famiglia Cristiana fue la que adelantó parte del reportaje.

También le consultaron por qué creía que había sido elegido como Papa. “Son cosas misteriosas. No hice ninguna campaña electoral, no le pagué a nadie, no tengo prestigiosos títulos universitarios, soy viejo: en suma, un auténtico asno”, aseguró.

El papa Francisco.

“¿Cómo será la Iglesia del futuro?”, quiso saber otro de los convocados. “Seguirá siendo la misma en esencia, y es por esto que el pecado del tradicionalismo es impedir el crecimiento“, sostuvo el Papa.

Los voluntarios de Lazare se mostraron sorprendidos y agradecidos con la predisposición de Francisco. “El Papa nos concedió varias horas de entrevista sin interrupciones”, manifestaron.

Además, revelaron que le dieron una campana para que la hiciera sonar si alguna pregunta no correspondía. “No la usó nunca, ni siquiera cuando se le preguntó cuáles eran sus detractores o sus amores”, agregaron.

La asociación Lazare nació en el año 2011 y es una organización sin fines de lucro que está presente en está ciudades francesas como Nantes, Marsella, Lyon, Toulouse, Lille, Angers, Vaumoise, Valence.

También cuenta con sitios en así en Madrid y Bruselas, además de tener en marcha otros proyectos en Reino Unido, México y Suiza.

Fuente: TN