En Bahía Blanca el 30,9 % de la población es pobre, según los últimos datos del INDEC difundidos esta tarde. La medición corresponde al segundo semestre de 2021 e implica una leve baja respecto del semestre anterior, cuando la cifra cerró en 31,7 %.

El actual informe del organismo estadístico nacional significa que 97.825 personas se encuentran debajo de la línea de pobreza mientras que, dentro de ese total, 21.107 bahienses son indigentes (6,7 % contra el 7,7 % del período previo).Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo

La línea de pobreza está delimitada por el valor de la Canasta Básica Total, compuesta por bienes alimentarios y no alimentarios, al tiempo que la de indigencia se mide con la Canasta Básica Alimentaria, elaborada exclusivamente por bienes alimentarios. Las familias que no cubren los costos de la CBT son consideradas en situación de pobreza y quienes no alcanzan a cubrir la CBA ingresan en la categoría de indigentes.

Para el INDEC, la Canasta Básica Total hoy tiene un costo de 83.807 pesos para una familia tipo de cuatro integrantes y la Canasta Alimentaria asciende a 37.413 pesos para idéntico grupo familiar.

La cifra nacional de pobreza para el segundo semestre de 2021 fue del 37,2 % (17,4 millones de argentinos), un descenso en comparación del 40,6 % de la primera mitad del año pasado. La indigencia se ubicó en el 8,2 % contra el dato anterior del 10,7 %.

Si se toma solo a los menores de 15 años, la pobreza sube al 51,4 %.

Fuente: La Nueva