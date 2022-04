En la última emisión de «Lanata sin filtro», Marina Calabró repasó los temas más relevantes en torno a la farándula local y no pudo obviar el caso de una famosa conductora. Resulta que, tras meses de incertidumbre, El Trece habría tomado una fuerte decisión con el ciclo de Mirtha Legrand según lo que adelantó la comunicadora en su columna radial.

«Hubo novedades. Lo que tengo recontra confirmado es que hay una propuesta formal sobre la mesa para Mirtha Legrand, que es que ella se haga cargo de las cenas del sábado y Juana de los almuerzos del domingo, fijo. Sería a paquete cerrado, quieren que estén estoicas al frente de las mesas», contó la columnista.

Por otro lado, hizo un análisis sobre la propuesta que no habría terminado de convencer a «Chiquita». «Si uno lo mira con buenos ojos, puede decir que El Trece finalmente está desarrollando sus buenos oficios para cerrar contrato con Mirtha», explicó en primera instancia.

Más tarde, hizo eco de un panorama más sombrío para las comidas de la diva: «Ahora bien, gente no tan bien intencionada, me dijo ‘el trece hace está oferta a paquete cerrado porque saben que Mirtha no lo va a aceptar‘. Parece que la idea de Nacho y Mirtha, por razones de salud, la idea es no tomar el compromiso de estar todos los sábados».

«Ojo que no sea una manera de elegante de que la cosa naufrague por cuestiones comerciales y de propuesta artística, etc. Esto lo ato con las publicaciones públicas de Suar que dijo ‘si se puede, se puede y si no se puede no pasa nada’», añadió a modo de cierre y dijo que hay una posibilidad de que América TV haga un especial con Legrand en algún momento. ¿Qué pasará?

Fuente: El Intransigente