Según indicaron desde fuentes oficiales del Gobierno,habrá cortes programados de gas a las industrias ante la escasez de dólares para la importación, aunque reconocieron que “se está trabajando en un esquema de autorregulación”.



El año pasado, el millón de BTU registró un promedio de 8 dólares. Para enero, ya se había triplicado, situación que empeoró con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que sucede con el precio internacional del gas es un tema medular, que también impacta en las negociaciones con el FMI.



La semana pasada, tras la aprobación del acuerdo por parte el directorio del organismo, un funcionario del Banco Central reconoció ante BAE Negocios que ya se había “pactado con el FMI el primero waiver a raíz del alza del precio internacional de la energía”, que tendrá una incidencia directa en la cuenta de los subsidios. Es decir, no se podrá cumplir la meta de reducción de las transferencias en el orden del 0,6 por ciento del PBI.Pero el waiver será el menor de los inconvenientes, ya que habrá faltante de gas. “Nos estamos preparando para un posible escenario de escases. Lo que tenemos que importar de GNL equivalen a construir dos gasoductos. Estamos viendo qué industria puede parar y cuál no”, indicaron desde el equipo económico.Este escenario fue ratificado por José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE y dirigente de la Unión Industrial Argentina. “No es solo un problema energético nuestro. Lo que se hace es programar y priorizar sectores. Si se puede prever, cada fábrica sabrá cuándo tiene que apagar su caldera para que no lo sorprenda algún corte”, manifestó durante un reportaje en el programa Tarde sin Fondo por FM La Patriada. A su vez, confirmó que la UIA está elaborando una suerte de plan voluntario de posibles cortes para presentarle al Gobierno.



En este escenario, el otro problema que parece no encontrar una solución de fondo es la guerra contra inflación y el alza de los precios de los alimentos. Según confían desde el Poder Ejecutivo, las últimas medidas implementadas, como por ejemplo el Fideicomiso del trigo, solo “morigerarán” el alza de precios. “Nuestro objetivo es que la inflación no se dispare al 60 o 65 por ciento y que pueda estabilizarse en los 50 puntos”, sostienen desde un sector del equipo económico.De ser así, serían dos años consecutivos con una variación de precios por arriba de los 50 puntos. En la óptica de una parte el equipo económico, la alta inflación no limitaría ni las inversiones ni la creación de empleo, tal sucedió durante el año pasado. Pero sí jugaría en contra de la distribución del ingreso. Los datos de pobreza que difundirá el Indec esta semana serán un fotograma del complejo escenario social.





Por qué afecta tanto a la industria







Por este incremento de los valores en el mercado mundial, el precio del GNL o gas natural licuado, gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, es el que más afecta a la economía argentina.



Un ejemplo del uso de GNL como insumo imprescindible para la producción se ofrece en el sector logístico, del transporte, y en la actividad agrícola. Esta dependencia extraordinaria del GNL se torna inevitable en la generación de electricidad a través de energía térmica.



El 66% de la electricidad se explica por el método térmico de generación que utiliza un mecanismo de turbina y generador. Se quema el combustible y la energía térmica se usa para generar vapor a alta presión. Cuando ese vapor se expande, hace girar a una turbina conectada a un generador.







En este sistema, la energía térmica se convierte en cinética, es decir, la energía del movimiento. Ese movimiento, a través de la turbina que impulsa y que se conecta al generador, se convierte en electricidad. Precisamente, lo que podría faltar el próximo invierno y conjuraría el fantasma de la crisis energética de fines de los ’80.









Más allá de las severas advertencias públicas del secretario de Energía, Darío Martínez, a su superior inmediato en el organigrama gubernamental, el ministro de Economía Martín Guzmán, para solicitarle más fondos para su oficina, cuestión que quedó saldada horas después, la misiva sirvió para encender todas las alarmas y lamentarse por la tremenda paradoja de poseer el rico yacimiento de Vaca Muerta, una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina y que posee una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, y poca infraestructura para aprovechar su producción.