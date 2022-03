El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió un fuerte aumento de la inflación de febrero, trepando al 4,7%. Transformándose en el valor más alto de los últimos 11 meses. El rubro alimentos y bebidas impulsó el número al marcar un 7,5%.

Antes de conocerse el índice, el presidente Alberto Fernández había asegurado que el viernes comenzará una guerra contra la inflación, teniendo en cuenta que finalizará el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado.

El columnista económico José Castillo afirmó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que muchas veces los aumentos son adjudicados a un producto en particular. Sin embargo, la batería de datos del Indec señalan precios desmedidos en todos los rubros. También desestimó un shock de la situación bélica en Ucrania, porque no entra para este período.

A partir de los desagregados de otros estudios, Castillo planteó subas importantes en productos con harina de trigo, lácteos y carne. Además, ingresó una parte de la canasta escolar por el adelanto del ciclo lectivo. Para el próximo período entrará combustibles, prepagas, cuotas educativas, entre otros puntos. De este modo, la inflación estará mucho más cerca del 5%.

Fuente: pluralnoticias.