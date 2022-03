(Jacinto Arauz) – Irma Rick, la mujer que dijo ser abducida por extraterrestres, protagonizó un nuevo episodio público en torno a su situación y le anticipó a un medio de Bahía Blanca, que podría estar embarazada como consecuencia de aquel suceso. Los estudios arrojaron resultado negativo.

Según la mujer que habló brevemente con LA ARENA, se consideró engañada, ya que cuando la llamaron creyó que era para pactar una nota que realizarían al día siguiente. Aseguró que nunca fue notificada que saldría al aire en ese momento y mucho menos que sería subido ese contacto a la plataforma digital.

En el transcurso de la conversación, Rick pidió una ayuda económica para brindar la nota al día siguiente y dijo que tendría que consultar con la fiscal primero, ya que al otro día se haría unos estudios y tendría la certeza de lo que le pasaba.

Adelantó en ese contacto que tenía algunas molestias extrañas. “Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo”, dijo, y agregó: “Podría haberse originado durante la supuesta abducción sufrida hace cuatro meses atrás”. Sorprendido por la revelación, el conductor preguntó si el embarazo podía ser por acción del extraterrestre, lo que fue respondido por Irma con un claro “ajá!”. La producción le “ofertó” entonces la suma de 3 mil pesos por su testimonio, pero Irma les dijo que debía obtener el permiso de la Fiscalía para hablar de tema.

“Estoy con una fiscal que no quiere que yo hable mucho del tema, primero lo tengo que consultar con ella”, dijo respecto de Virginia Antón, quien se ocupa de la causa caratulada como desaparición de persona, lo que se entiende como desconocimiento de haber estado al aire.

La fiscal fue escueta y clara, ante la consulta de LA ARENA. “Desde la Fiscalía no tenemos conocimiento”, definió. Sobre la fecha del posible embarazo, sostuvo que fue “supuestamente cuando ellos me llevaron, todavía no tengo panza, tengo molestias, cosas que me pasan. Sino, no hubiera ido al médico”.

El jueves a la mañana Irma estuvo en el Hospital de Jacinto Arauz y se hizo una ecografía, posteriormente le informó a LA ARENA que no había nada, que estaba todo bien.

El hecho.

Irma Rick, de 56 años de edad, es la mujer que el 16 de diciembre pasado desapareció casi 24 horas y fue hallada a unos 65 kilómetros de su lugar de origen. Desapareció de un campo ubicado a unos 25 kilómetros al sur de Jacinto Arauz en horas de la mañana y fue encontrada al otro día, cerca del Puesto Caminero de Guatraché, alrededor de las 7.30 por una patrulla policial de Santa Teresa. Allí fue llevada al hospital local donde se le realizaron los estudios preliminares y posteriormente en General Acha se le realizaron estudios de mayor complejidad, donde descartaron cualquier situación de violencia de género o agresión.

En aquella oportunidad, dijo que salió de la casa al escuchar “como un viento” y de repente perdió el conocimiento, encontrándose luego acostada y alumbrada con una fuerte luz que no le permitía abrir los ojos. Y agregó que de todo ese tiempo no recordaba nada, solo se acuerda que se despertó sentada a la orilla de una calle.

Fuente: La Arena