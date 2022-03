Alfonzo Prat Gay, exministro de Economía en 2016 de Juntos por el Cambio, manifestó que el levantamiento del cepo cambiario en aquel año no significó demasiados problemas. Sin embargo, la historia argentina dice lo contrario, ya que tras la medida, la moneda nacional se depreció en un 40% tras finalizar ese año y la inflación anual, también reflejó la misma cifra.

«Hay otras maneras de recuperar la confianza. Nosotros lo hicimos en la primera parte del Gobierno de Mauricio Macri y pudimos levantar el cepo cambiario sin que eso generara demasiados problemas», sostuvo Prat Gay en una entrevista para radio Rivadavia. El exfuncionario intentó dar clases de economía, cuando en su gestión no se resolvió la inflación.

«La inflación de Argentina es cuatro veces más alta que el promedio de todos los países», insistió el economista radical de Juntos por el Cambio. Aunque, durante su mandato como ministro en 2016, Argentina quedó en el cuarto lugar del ranking mundial de países con más inflación. De hecho, el país entró en recesión durante ese año y el consumo cayó.

La reflexión del funcionario de Juntos por el Cambio

«La inflación es un fenómeno muy complejo que tienen algunos actores que contribuyen como el déficit fiscal, que se financia con emisión de moneda, pero también hay uno más preponderante que es la desconfianza generalizada en las autoridades políticas y monetarias», reconoció Prat Gay, pero en su gestión también hubo alto déficit fiscal.

«Cuando nosotros asumimos en 2016, después de la corrección de tarifas empezó a bajar la inflación. Gracias a eso se ganaron las elecciones legislativas del 2017», comentó Prat Gay. Sin embargo, los periodistas no estaban muy lucidos y no le preguntaron por qué decidió renunciar a su puesto como funcionario. Por ahora, no hay nuevas ideas desde JxC y tampoco figuras que renueven el arco político de la oposición.

Fuente: El Intransigente