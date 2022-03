El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló de todo en Desafío 2022 por C5N, en donde volvió a asegurar que se fue del kirchnerismo.

El funcionario aseguró que está detenido uno de los “autores materiales” del ataque a Cristina Kirchner en su despacho del Congreso, dijo que es de nacionalidad extranjera y que “tiene una relación de militancia política, aparentemente”.

“Hoy detuvimos en Vicente López, a uno de los sindicados, de nacionalidad extranjera. La justicia tienen que demostrarlo”, sostuvo el ministro.

Sobre su salida del kirchnerismo, Berni sentenció: “Me fui decepcionado del kirchnerismo. En el Frente de Todos, el kirchnerismo perdió conducción. No se si me fui, y si el kirchnerismo perdió las bases por las que estuve militando tantos años”.

“El kirchnerismo perdió su esencia. Siento que el kirchnerismo se alejó de sus principios”, insistió el titular de Seguridad bonaerense.

Qué dijo Sergio Berni sobre el acuerdo con el FMI

Respecto al acuerdo con el FMI por el pago de la deuda de u$s 44.000 millones contraída en 2018 por Mauricio Macri, el funcionario sostuvo que “se está firmando con una pistola en la cabeza, pero no hay otro camino”, al tiempo que admitió: “Yo hubiera votado a favor, lo dije en enero. Obviamente es un ‘sí’ condicionado. Se está firmando con una pistola en la cabeza. Es esto o el default. Me parece que no hay otro camino más que firmar”.

Luego, Sergio se refirió al voto en contra de su esposa, la diputada Agustina Propato. “Nosotros discutimos mucho, pero yo respeto que haya votado en contra y la acompaño, porque somos una familia. Agustina es hija de una generación diezmada por el neoliberalismo, que perdió a su padre embebido en la tristeza por falta de trabajo, y eso le ha pegado muy de lleno”, explicó.

Sergio Berni sobre la “guerra contra la inflación” que planea dar el Gobierno

Por último, Sergio Berni brindó su punto de vista respecto al dato de inflación del Indec correspondiente al mes de febrero que se conoció este martes, y sentenció: “No hay peor enemigo para nuestra clase media y para los sectores más vulnerables que la inflación”.

“Que el Presidente haya dicho que le va a declarar la guerra a la inflación es una buena noticia. Toda guerra necesita un plan, y este Gobierno hasta ayer decía que no creía en los planes, así que bienvenido sea, y ojalá este anuncio se convierta en una realidad”, exclamó el funcionario provincial.

Fuente: Minutouno