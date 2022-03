El jueves de destapó una olla que mostró la disidencias que hay dentro de Juntos por el Cambio. La votación sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expuso la fractura interna. Ricardo López Murphy quedó expuesto por votar en contra y romper con el pacto que había en la oposición y no se lo perdonaron.

El Frente opositor estuvo durante la semana en duda sobre cómo iban a votar. Al principio parecía que iban a acompañar al Gobierno nacional. La inconveniente sucedió cuando Martín Guzmán habló ante los legisladores. La suba de impuestos y el ajuste, removió el convencimiento previo. Para que Juntos por el Cambio vuelva a la primera postura, tuvieron que negociar mucho desde el oficialismo con Sergio Massa a la cabeza.

Finalmente consiguieron un acuerdo entre los polos políticos y, desde la Casa Rosada, se aseguraron los votos opositores. Desde el primer momento, en Juntos por el Cambio, se había pactado internamente que todos los legisladores iban a votar igual. No contaron con Ricardo López Murphy. El economista rompió el molde y fue el único de la coalición que votó en contra del entendimiento.

El día viernes, miembros de Juntos por el Cambio, no le perdonaron la negativa. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le reprochó al diputado no votar como el resto del bloque: «Tuvo una posición individualista. No estuvo en el marco de Juntos por el Cambio. Cuando uno forma parte de una coalición, tiene que buscar el punto medio. Yo me pregunto ¿un liberal lleva al país a un default?, arremetió.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri no fue la única que embistió al legislador. Quien también se mostró en contra de la decisión fue su par, Martín Tetaz. El radical indicó en LN+: «Con todo el respeto que le tengo a Ricardo, me parece que se equivocó. Lamentablemente votó a favor del default, como Máximo Kirchner«.

Fuente: El Intransigente