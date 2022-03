La muerte deGerardo Rozín impactó a todo el mundo del espectáculo. Varios de sus seres queridos, que aún no asimilan la noticia, se acercaron a la sala velatoria ubicada en Almagro para darle el último adiós y se mostraron muy angustiados. El cuerpo fue trasladado esta tarde a Rosario, donde mañana se realizará el sepelio.

Uno de los que dijo presente fue Beto Casella, que al aire de TN dijo: “Éramos de mucha charla. Últimamente no nos habíamos visto tanto, pero hablábamos por teléfono. Era un tipo de bien, no hizo cosas jodidas, no tenía la vocación del conflicto”.

Luego, agregó: “Rozín aportó mucha creatividad en la TV. Tuvo una vida breve, pero bien vivida y de disfrute”. Julio Bárbaro, que fue parte de su familia, también se conmovió con su partida. “Yo lo quise mucho. Soy el viejo suegro que vino a despedir a un amigo. Él amaba la familia y a todos. No le conocí un enemigo ni me hablaron mal de él”, contó.

Carmela Bárbaro fue a la sala velatoria para despedir a su exmarido. Gerardo Rozín. Julio Bárbaro también dijo presente. (Foto: Movilpress).

“Gerardo es la demostración de que alguien con ganas de trabajar se abrió camino. Era un tipo que podía hacer de todo”, pronunció el empresario Daniel Hadad. Por su parte, Nicolás Repetto -que hizo Sábado bus con él-, señaló: “Era un tipo muy inteligente, muy gracioso pero profundo, sensible y agradecido. Leal. Se lo va a extrañar. Fue una gran persona”.

Gerardo Rozín fue acompañado por los colores de su querido Rosario Central (Foto: Movilpress).

Diego Torres, que no pudo estar presente físicamente por encontrarse en el exterior, envió una corona fúnebre con un mensaje muy especial: “Gracias por el lugar que le diste a la música. Mi abrazo a tu familia, amigos y compañeros de trabajo. QEPD”.

Desde Miami, Diego Torres envió una corona fúnebre. “Gracias por el lugar que le diste a la música”, decía el cartel. (Foto: Movilpress).

“Tenía talento, humildad y profesionalismo. Era alguien que vivía con mucha pasión. Él provocó que todos estemos hablando bien de él. Todos los que trabajamos con él sabemos lo que valía. Estamos muy tristes, sabíamos que estaba mal y ojalá que desde algún lado él pueda estar viendo lo que estamos diciendo”, se le escuchó decir a Pablo Codevilla.

Luciano Pereyra, Jairo y Pablo Codevilla se acercaron a despedir a Gerardo Rozín. (Foto: Movilpress).

La muerte de Gerardo Rozín

Esta semana se conoció que el estado de salud del presentador de La Peña de Morfi había empeorado. Desde Telefe pidieron prudencia y respeto para hablar sobre el tema, aunque aclararon que se encontraba “muy delicado”.

Julieta Prandi despidió a Gerardo Rozín, acompañada por Emanuel Ortega (Foto: Movilpress)

Su muerte fue confirmada este viernes a última hora con un mensaje de Sol Tomaselli, representante de prensa del canal. Una vez finalizado el velorio, sus restos serán trasladados hacia Rosario, donde será enterrado.

Fuente: TN