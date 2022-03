El Gobierno, a través de Aníbal Fernández, le respondió a Andrés “Cuervo” Larroque, referente de La Cámporaque criticó “el silencio y la parsimonia” oficial tras el ataque al despacho de Cristina Kirchner.

“Querido Cuervo, “te aturde el silencio y la parsimonia” del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición”, afirmó el ministro de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Y continuó: “Después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio”.

“Estamos abocados a identificar a los responsables”

Tras destacar que pasó “tantos años” junto a Cristina y Néstor Kirchner que los asume “como familia”, Aníbal Fernández remarcó que por su rol como funcionario nacional se encargó de preservar la integridad de la vicepresidenta.

“Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste). Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto”, explicó.

Y añadió: “En estos momentos estamos abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de Cristina, fueron deliberados. Sin duda. Ya está judicializado y estoy convencido que daremos con los responsables y el Presidente está al tanto”.

“Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte. Me enamora la expresión de Juan Perón afirmando: ‘Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria’. Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero. Un fuerte abrazo peronista”, concluyó el ministro de Seguridad.

Las críticas de La Cámpora ante el “silencio” oficial tras el ataque al despacho de Cristina Kirchner

Después de que Máximo Kirchner, junto a otros diputados de La Cámpora, votara en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Desarrollo Productivo bonaerense, Andrés Larroque, lanzó una dura crítica abierta hacia el Gobierno.

“Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta”, disparó en Twitter el referente de La Cámpora, agitando todavía más la interna del Frente de Todos.

