Parecen imágenes de lo ocurrido en 2017 cuando se “protestó” por la reforma jubilatoria, pero no. Es 2022 y, en esta ocasión, en inmediaciones del Congreso de la Nación, se está debatiendo el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de la deuda de 45.000 millones de dólares. En este marco, se produjeron nuevos incidentes entre manifestantes violentos y la Policía de la Ciudad. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando a uno de los agentes se le quemó una pierna por un proyectil “molotov”.

Fue cuando la Policía avanzó por Hipólito Yrigoyen y se detuvo al llegar a la esquina de Avenida Entre Ríos. Allí, levantaron los escudos para cubrirse de los piedrazos y aproximadamente a las 15.30 explotó una bomb*molotov que hirió a uno de los efectivos en su pierna izquierda. El mismo fue asistido rápidamente por sus compañeros, quienes debieron sacarle el borceguí.

Las imágenes fueron captadas por Todo Noticias (TN) y relatadas por la periodista Paula Bernini, quien estuvo a centímetros del episodio. “Estamos en el peor lugar porque la Policía avanzó unos metros de donde quedamos nosotros y entonces todos los cascotazos nos llegaron a nosotros, que estamos bajo una garita. Es impresionante la cantidad de piedras que están tirando”, decía Bernini.

“Ay, cuidado. No. No. No. Se cayó la policía. Se está prendiendo fuego. ¡Ayudémoslo! Se está prendiendo fuego a metros nuestro. Déjenlo pasar. Bueno, esto realmente se puso tenso. El policía se prendió fuego la pierna”, comentaba la notera mientras se veía la tan lamentable imagen. Y afirmó: “El policía está herido. Una pierna se le prendió fuego y siguen tirando piedras”.

Según informaron más tarde en el citado canal, el agente al que le impacto la molotov es Alfredo Gutiérrez, de la Comisaría Comunal 6. El mismo recibió atención del SAME y no requirió ser hospitalizado. Luego, se conoció que otros oficiales también fueron damnificados a raíz de los incidentes, a saber: Sandra González, Gustavo Casado, Roberto Avellaneda y Victoria Farina Rodríguez.

“Tal vez lo mandó el Gobierno”

En declaraciones a la prensa en medio de la movilización y de los incidentes, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, rechazó que su espacio hubiera participado de los disturbios y aseguró que fue un grupo pequeño y que desconocía su procedencia. Además de su espacio, también estuvieron presentes otros del movimiento de Izquierda como el MST y la Corriente Clasista Combativa.

“Nosotros vinimos a manifestarnos, miles y miles de personas contra un acuerdo humillante, colonial, y que significa una enorme violencia contra el pueblo argentino”, señaló Beliboni, y sobre los incidentes, planteó: “Aquí hubo un grupo, no sabemos quién los mandó, un grupo muy pequeño que terminó tirando piedras al Congreso. Tal vez los mandó el Gobierno, tal vez los servicios, acá no es la primera vez que va a ocurrir”.

Diputados presentes en la marcha

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca estuvieron en la concentración en las inmediaciones del Congreso, en la que se produjeron graves incidentes. Más tarde volvieron a sus bancas, con lo cual no aportaron al quórum para iniciar la sesión, al igual que el oficialista Máximo Kirchner, también rotundamente en contra del acuerdo con el FMI.

