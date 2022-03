En Argentina la Cancillería se abocó a los argentinos que estaban en Ucrania. Se buscaron las herramientas para que sean trasladados a Polonia o Rumanía. Muy pocos decidieron regresar al país. Sin embargo, la comunidad ucraniana en Argentina reclama por sus familiares. Denuncian que el Gobierno nacional cobra impuesto al turismo y encarece mucho el vuelo de los ucranianos que quieren huir de la invasión.

El sábado por la tarde se llevó a cabo una marcha contra el ataque injustificado de Rusia. En la manifestación una mujer ucraniana expresó con angustia lo que padecen sus compatriotas. En ese contexto pidió que el Gobierno argentino ayude a los refugiados. La colaboración exigida se basó en la quita de Impuesto al turismo para quienes desean salir del territorio atacado.

«Cuando empezó la guerra, donde yo vivía, quise sacar a mi familia. Quería que mi papá y mi mamá, que tienen 60 años, vengan a Argentina. Mi cuñada lo mismo. El problema es que para sacarlos de Ucrania es muchísima plata«, indicó la ucraniana radicada en Argentina. A la marcha fue acompañada de su pareja, un argentino, quien continuó reclamando la necesidad de la quita impositiva.

Para aclarar lo que quiso explicar su pareja, el hombre añadió: «Argentina no puede seguir cobrando impuesto al turismo para un pasaje de un ucraniano refugiado». Consecutivamente prosiguió para atacar a Alberto Fernández por su gira en febrero: «Argentina viajó a Rusia para pasear. Eso se pagó con fondo argentinos, con los impuestos que pagamos», exclamó.

«Hoy para traer a nuestra familia ucraniana tenemos que pagar un impuesto a quien viaja al exterior. Un viaje a Polonia cuesta 500 dólares y termina siendo 1000 con los impuestos», replicó el hombre indignado. «Parece que en Argentina no se dan cuenta que no vienen de turismo, no están paseando. Nadie está pidiendo un subsidio o mantenerlos, pero no pagar impuesto al turismo«, sentenció.

Fuente: El Intransigente