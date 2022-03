Sigue la conmoción por el ataque en manada a una joven de 20 años en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires (CABA). En este marco, salió a hablar la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Pero sus dichos no cayeron muy bien. Es que la funcionaria consideró que los acusados “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, con lo cual ahora le piden la renuncia a su cargo.

“No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular, no son enfermos”, sostuvo Gómez Alcorta en declaraciones a TV Pública, y remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” en estos temas y “hay que darle más importancia”. En esta línea, remarcó que los atacantes “no son monstruos, no son enfermos, son varones socializados en esta sociedad porque si no pareciera que el problema está en algunos individuos con problemas, y no en la sociedad”.

Pues, la funcionaria sostuvo que se trata de prácticas que fueron “aprendidas” por muchos años tanto por las mujeres como por los hombres. “Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor o en todo caso tiene el valor que le quiere asignar cada hombre y es algo que también se aprehendió durante muchísimo tiempo”, explayó.

Su ratificación en las redes

Esas declaraciones de Gómez Alcorta fueron en la noche de martes. La repercusión fue enorme y debido a ello, la ministra se vio obligada a aclarar (¿u oscurecer?) la situación en su perfil de Twitter. En un extenso hilo, ratificó lo dicho: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

En este sentido, reafirmó: “Es la forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quienes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias. Durante siglos esa fue la manera en que habitamos la identidad, sobre un pacto implícito que nos define y condiciona”. Y concluyó: “Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias”.

“Renuncie, ministra”

Como resultado, Gómez Alcorta se terminó ganando aún más repudio y hasta solicitudes de renuncia a la cartera de Mujeres. Quien encabezó este pedido fue la titular del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le contestó la publicación utilizando un recurso similar al de la funcionaria, pero a la inversa.

“Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la viol*ron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viol*! ¡Renuncie, ministra!”, sentenció Bullrich.

En tanto, la dirigente del PRO Florencia Arietto, que hasta hace unos meses estaba al lado de Bullrich y ahora se alió a Horacio Rodríguez Larreta, fue determinante en su expresión: “Renuncia @EliGAlcorta y cierren ese antro deficitario”. “Todos los varones son socializados en esta sociedad y no todos son viol*dores. Igualando para abajo y convirtiendo a todos en lo mismo Kirchnerismo capítulo 1”.

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert replicó a Gómez Alcorta afirmándole que “sí, son monstruos de una sociedad caníbal en la que Argentina se ha convertido”. Y manifestó: “No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”, concluyó el libertario en alusión a la abogada que en su momento fue defensora legal de la líder social Milagro Sala.

Fuente: El Intransigente