Santi Maratea es uno de los influencers más influyentes del mundo de las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con más de 2.3 millones de seguidores en su cuenta oficial y personal. El influencer que acostumbra realizar diferentes campañas solidarias en su perfil oficial, visitó a Flor de la V y habló de su deseo de convertirse en padre.

«De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer, y algún día haré. Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto», comenzó explicando Santiago Maratea sentado en el living de «La Noche de la V», programa que conduce Florencia de la V por la pantalla de América Tv.

«Supongo que por ese lado (haciendo referencia a la idea de adoptar un chico), de suceder algo así terminaría, no obviamente en un lugar paternal. Porque no es que lo que esté buscando sea arma una familia. No todavía. No sé, voy creciendo…», comentó. Además, explicó que es lo que hace todos los días durante sus tiempos libres.

«Me gusta caminar y escuchar música. Soy mucho de juntarme con amigos a charlar, fumar mientras veo videos en YouTube… La verdad es que puedo estar mucho tiempo fumado (sic), escuchado música y pensando en algo. Yo le doy mucho lugar al ocio», concluyó el joven de 29 años ante la atenta mirada de la conductora.

Mirtha Legrand felicitó a Santi Maratea por su acción solidaria

Hace algunos días Mirtha Legrand dialogó con el panel de «Nadie Dice Nada», ciclo que conduce Nico Occhiato, y no dudó un solo minuto en felicitar a Santiago Maratea por su reciente acción solidaria. «Ay Santi, qué suerte que me llamaste. Aprovecho para felicitarte. Sos un ejemplo para todos. Lo que has recaudado es una maravilla».

Fuente: El Intransigente