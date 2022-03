La invasión de Rusia a Ucrania llevó a que distintos países impongan sanciones al país gobernado por Vladimir Putin. Sin embargo, más allá de las represalias económicas o el cierre de los espacios aéreos, una de las preguntas es por qué Estados Unidos no le envió soldados al país ucraniano. Una de las razones, según indicó CNN en Español, es que Ucrania no forma parte de la OTAN y por lo tanto, mandarle soldados configuraría un riesgo importante.

En esa línea, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, le comunicó el domingo pasado a Dana Bash, periodista de CNN en «State of the Union» que la gestión de Joe Biden «ha dejado en claro» que Estados Unidos no «pondrá las botas sobre el terreno», ya que, «no vamos a poner en peligro a las tropas estadounidenses», afirmó.

Quien también confirmó que los soldados norteamericanos no ingresarán al territorio ucraniano para luchar contra las tropas rusas fue el propio Biden, quien le trasmitió a NBC News que este conflicto «será una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia comiencen a dispararse unos a otros», es decir, que si la nación norteamericana pasa a formar parte, el enfrentamiento pasaría a ser de carácter global.

En esa línea, Mark Hertling, teniente general retirado y analista militar y de seguridad nacional habló con CNN e hizo hincapié en que «la clave de la diplomacia es limitar el potencial de guerra», ya que, «si bien la guerra actual de invasión ilegal rusa en Ucrania es trágica, caótica y devastadora, sigue siendo un conflicto regional».

Por lo tanto, indicó que «si la OTAN o Estados Unidos enviaran tropas a Ucrania para ayudarlos a combatir a los rusos, la dinámica cambiaría a un conflicto multinacional con implicaciones globales potenciales debido al estatus de potencia nuclear tanto de Estados Unidos como de Rusia» y agregó que «debido a eso, Estados Unidos y la OTAN, más otras naciones del mundo, están tratando de influir en el éxito de Ucrania y la derrota de Rusia brindando otro tipo de apoyo».

¿Podría darse alguna situación en la que Estados Unidos tendría que enfrentarse a Rusia de forma directa?

Ucrania limita con ciertas naciones que integran la OTAN como por ejemplo, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. En consecuencia, si Rusia amenazara a alguno de esos países, Estados Unidos, junto con Francia, Alemania, el Reino Unido y las otras 30 naciones que conforman la OTAN, tendrían la obligación, debido a lo establecido en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a accionar.

El artículo 5 determina que los recursos de toda la alianza pueden usarse para brindar protección a cualquier país que la integre, hecho que se llevó a cabo por primera y única vez luego de los los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Fue en ese entonces, cuando las naciones que integran la OTAN formaron una unión contra la invasión de Afganistán.

¿Qué ayuda le brindó Estados Unidos a Ucrania?

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, precisó el sábado pasado mediante un comunicado, que la administración de Biden aprobó el envío de 350 millones de dólares en concepto de ayuda militar a Ucrania. «Hoy, mientras Ucrania lucha con valentía y orgullo contra el ataque brutal y no provocado de Rusia, he autorizado, de conformidad con una delegación del presidente, un tercer retiro presidencial sin precedentes de hasta US$ 350 millones para apoyo inmediato a la defensa de Ucrania», detalló.

Previo a este envío, Estados Unidos ya le había mandado al Gobierno de Zelensky sumas por 60 millones y 250 millones de dólares, lo que hace que el monto total en el transcurso del último año se ubique por arriba de los mil millones de dólares, acorde con lo precisado por un funcionario del Gobierno norteamericano. Además, Blinken comunicó el domingo que Estados Unidos mandará alrededor de 54 millones de dólares a fin de asistir humanitariamente a la población ucraniana.

Hasta el momento, ¿cuáles fueron las sanciones de Estados Unidos a Rusia?

Tanto Estados Unidos como otras naciones de Occidente establecieron diversas sanciones a la administración de Putin vinculadas con el aspecto bancario, aeroespacial y tecnológico. Entre las represalias más importantes se encuentran: el congelamiento de activos a las entidades bancarias de mayor peso, limitaciones de deuda y capital en companías claves en las áreas de minería, transporte y logística.

Una clara intención de cercenar el ingreso a tecnología que es fundamental para el rubro militar e industrial de Rusia. Además, el viernes pasado, Estados Unidos, en conjunto con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, comunicó que decretaría represalias que afectarían de manera directa a Putin y al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov.

Por último, el sábado, la gestión de Biden y la ComisiónEuropea, con el apoyo de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, confirmaron que expulsarían a determinados bancos rusos de SWIFT, la red de máxima seguridad que une a miles de entidades financieras a nivel mundial, si Rusia queda totalmente fuera de este sistema, significaría que pasaría a estar al margen del mundo financiero.

