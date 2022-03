A diferencia de las energías convencionales, se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. Sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional; y desde el desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.

En este post te vamos a enseñar todos los tipos de energías renovables que existen y así, tomar magnitud de la capacidad que tenemos para generar energía verde sin dañar nuestro planeta y fomentando el empleo de calidad.

Biocarburantes

Comenzando por el transporte, debemos mencionar que es un sector de la sociedad que consume gran cantidad de combustible y, por lo tanto, contamina la atmósfera. Para evitar el exceso de contaminación, el encarecimiento del crudo y el agotamiento de petróleo, se desarrollaron los biocarburantes.

Se trata de combustibles líquidos o gaseosos que se producen a partir de materias primas biológicas vegetales o animales. Se trata de una fuente de energía renovable que no se agota y que puede cubrir la demanda en el transporte. Gracias al uso de estos combustibles verdes se puede reducir la dependencia que tenemos con el petróleo y reducir los daños ambientales que produce.

Entre los biocarburantes más importantes nos encontramos con el biodiésel y el bioetanol. El primero se obtiene a partir de aceites vegetales frescos y el segundo a partir de materias primas ricas en azúcar o almidón como es la caña de azúcar.

Energía de la biomasa

Otro de los tipos de energías renovables es la biomasa. Se trata de la materia orgánica que se emplea para la generación de energía. Recoge un conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por tener heterogeneidad y orígenes diferentes. La biomasa se puede considerar como la materia orgánica que se genera en los procesos biológicos y que se puede aprovechar como fuente de energía.

Por ejemplo, nos encontramos con los restos agrícolas y forestales, las aguas residuales, lodos de depuradora y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Hay diferentes procesos por las que aprovechar la energía de la biomasa. Se puede aprovechar y generar calor y electricidad mediante combustión, digestión anaerobia, gasificación y pirólisis.

Energía eólica

Básicamente este tipo de energía se basas en recoger la energía cinética que tiene una masa de aire y generar electricidad a partir de ella. Ha sido una energía empleada desde tiempos lejanos por el hombre para poder impulsar barcos con velas, molinos para moler granos o para bombear agua.

Hoy en la actualidad se emplean los aerogeneradores para generar electricidad a partir del viento. Dependiendo de la fuerza con la que sople se puede obtener más o menos cantidad. Hay dos modalidades de energía eólica, la marina y la terrestre.

Energía geotérmica

Se trata de la energía que se encuentra almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra. Y es que nuestro planeta está repleto de energía que podemos aprovechar para generar electricidad. Es una producción que está activa las 24 horas del día, por lo que es inagotable y no contamina en absoluto.

La energía geotérmica tiene dos tipos: de alta y baja entalpía.

Energía marina

Este tipo de energía no tiene una sola forma de extraerse. Ocurre como con la energía solar. Es un conjunto de tecnologías capaces de aprovechar la energía de los océanos. Dependiendo de la meteorología que haya en cada momento, la fuerza de los océanos puede ser imparable, pero también muy buena para aprovechar energéticamente.

Las olas, mareas, corrientes y diferencias de temperaturas entre la superficie del fondo marino pueden aprovecharse como fuente de energía. Además, tiene la ventaja de que no genera impactos ambientales ni visuales que tengamos que tener en cuenta. Aunque no es una energía que aporte gran fuerza en el mix energético de los países, sí que sirve como un buen refuerzo considerable.

Energía minieólica

El funcionamiento es el mismo que la energía eólica, salvo que está destinada al aprovechamiento del viento con aerogeneradores con una potencia inferior a los 100 kW. El área de barrido de las aspas no puede superar los 200 metros cuadrados.

Este tipo de renovable tiene algunas ventajas como la de suministrar electricidad a zonas más aisladas que están alejadas de la red eléctrica. De esta forma podemos potenciar el autoconsumo y evitar las pérdidas en el transporte y distribución de la energía fósil.

Energía hidráulica

La energía hidráulica es aquella que aprovecha la energía cinética que tienen una masa de agua. Gracias a los saltos de agua provocados por la diferencia de nivel, la fuerza del agua puede mover una turbina que genera electricidad. Hay que mencionar que este tipo de energía renovable fue la principal fuente de producción eléctrica a gran escala hasta mediados del siglo XX.

Funcionan gracias a una central hidráulica y es reconocida como la energía más respetuosa con el medioambiente de todas.

Energía solar

Se trata de aprovechar la radiación solar para generar electricidad. Existen tres tipos de energía solar.

Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica Es la transformación directa de la radiación solar incidente en electricidad mediante el uso de paneles solares. Gracias a las células fotovoltaicas, la radiación solar que incide sobre ellas puede excitar a los electrones y crear una diferencia de potencial. Mientras más paneles solares haya conectados, la diferencia de potencial será mayor.

Energía solar térmica

Se trata de una variedad de energía solar que se encarga de abastecer las demandas térmicas en edificios, la industria y el sector agropecuario. Es una forma bastante eficiente de aprovechar la energía del sol.

Energía solar termoeléctrica

Este tipo de energía utiliza lentes o espejos capaces de concentrar la radiación solar en una superficie más reducida. Es así como son capaces de obtener temperaturas más altas y, por ello, convertir el calor en electricidad a través de un fluido.

Estos son todos los tipos de energías renovables que existen. Espero que puedas conocerlas mejor.

Fuente: NuestroClima