Mirtha Legrand está cumpleaños y en medio de su festejo decidió hablar con la prensa que fue a cubrir en evento. Chiquita» salió a la puerta emocionada y respondió a las preguntas de los presentes, no obstante, hubo un momento que sorprendió a varios ya que la diva deslizó la posibilidad de volver a la tv pero no por El Trece.

Luego de repasar los evento más importantes de la jornada, Mirtha fue indagada sobre su futuro profesional. «No sé a qué pantalla. No diré más nada», señaló dejando en suspenso su rol en Canal Trece. Asimismo, la histórica animadora ratificó sus primeras declaraciones.: «Todavía no se cerró el canal».

Por otro lado, la abuela de Juana Viale descartó la posibilidad de hacer sus «mesazas» todos los fines de semana. «Me gustaría hacer un especial cada 15 días», afirmó en diálogo con los cronistas antes de retirarse para dedicarle tiempo a las personas allegadas que fueron a celebrar su natalicio con amor.

Esta tarde, Mirtha decidió comunicarse con el programa de Maju Lozano e hizo eco de su felicidad: «He llegado a hablar con dos teléfonos, uno en cada oído. Me habló todo el mundo, estoy felicísima, realmente emocionante. Me llamó gente del exterior, un cumpleaños como no he pasado ninguno, con esto te digo todo».

Luego, en un segmento más emotivo, la diva de la tv se sinceró y contó que extraña a su hermana Goldie, quien nació el mismo día que ella. «Anoche la recordé, recuerdo muchísimo a Goldie y a Josecito que los perdí a los dos el mismo año. Es la vida…», explicó movilizada sobre los que ya no están.

Fuente: El Intransigente