Carlos Baute estuvo presente al aire de «Nosotros a la Mañana», programa que tiene a su cargo el Pollo Álvarez y allí habló de su participación en el evento del Teatro Colón en el cual va a presentarse, donde está invitado por Axel. Además, en este mano a mano con el equipo de Canal Trece, precisó que le gustaría hacer alguna colaboración musical con artistas argentinos. Abel Pintos y Diego Torres serían los más pensados por el artista.

«He compuesto canciones pero de locos. Entonces ahora estamos viendo una y estamos viendo si la voy a hacer solo acompañado, porque tú sabes que eso está súper de moda», comentó al aire el cantante. «Sí, el feat que le llaman», indicó el Pollo expresando que entendía de lo que le estaba hablando. «Son muy bonitos. Tengo en la mente varios argentinos que me gustan», precisó Carlos.

«Me gustan muchos. Diego Torres me encanta. Y tengo una canción que compuse hace muy poco tiempo y no sé por qué pero me recordó a él. Entre él tengo muchos otros también. Hay muchos cantante aquí. Abel Pintos también me encanta», contó el cantante. Además de esto, habló de las canciones que compuso que son especiales para él y sus favoritas.

Entre una de ellas se encuentra una que hizo para sus hijos. La comenzó cuando nació el primero y la terminó ante la llegada del segundo. Es de las favoritas suyas y también de su familia. Sin embargo no se trata de un tema que sea comercial, sino de él y sus afectos. En esta entrevista además contó que tiene fechas en Buenos Aires para tocar en los primeros días de abril.

Además anticipó que comenzará su gira en el norte argentino. Estos serán los primeros shows que haga luego de dos años de pandemia. Fue así que aprovechó el momento para enviarle un saludo especial a toda la gente de Corrientes debido a lo que están pasando. Según explicó el artista, se enteró de todo al llegar al país y le pareció tremendo.

