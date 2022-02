En las últimas horas, luego de recaudar más de 154 millones de pesos para destinar a los incendios en la provincia de Corrientes, Santi Maratea fue el influencer más nombrado en la televisión y radio argentina. Pese al extraordinario gesto del joven de 29 años, muchas fueron las personas que lo criticaron y es por eso que decidió responderle muy a su manera.

«¿Que onda Wachis? Buen día. Che, me están tirando mierd* bastantes periodistas. Me encantaría poder atenderlos para darles un poco de fama y que por ahí liguen un canje de hamburguesas o una mopa pero no tengo tiempo, estoy intentando ayudar con los incendios», comentó súper filoso el influencer mediante un video que publicó en sus historias de Instagram.

Minutos más tarde, también expresó su descontento a través de tres publicaciones en su cuenta personal de Twitter. «Buen día wachis, ya están llegando algunos títeres de partidos políticos a tirarme hate. Mi momento preferido, vengan de a uno, bebos», escribió el influencer haciendo referencia a las diferentes personalidades que lo criticaron.

«A los periodistas que me están tirando mierda, yo no tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme dos días que organizo el baby shower», sumó el influencer que cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, red en donde se centró la colecta que realiza. Finalmente agregó «gobernantes y partidarios, cuando terminen de hablar de mi hablen de la ley de humedales porfa».

Cinthia Fernández defendió a Santi Maratea

Luego de conocer que muchos periodistas hablaban del influencer de manera negativa, Cinthia Fernández utilizó su silla en el programa «Momento D» y criticó a sus colegas. «Hay caraduras», comenzó expresando y agregó completamente furiosa «hay gente criticando a Maratea. ¿De dónde lo criticás a Maratea? ¿De dónde te agarrás? Hay periodistas caraduras».

Fuente: El Intransigente