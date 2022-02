La Anses comunicó que hoy, martes 22 de febrero, se pagan lasjubilaciones y pensiones a aquellos que tengan documentos finalizados en 2 y 3 y cuyos haberes sean superiores a los $32.664. A su vez, hoy se otorgará la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo.

El pago se efectuará únicamente por las ventanillas de las sucursales bancarias habilitadas, pero no es necesario sacar un turno con antelación. Los individuos que deseen recibir esta ayuda, solamente deberán concurrir a la sucursal bancaria en sus cuentas bancos.

La Asignación por Embarazo, la recibirán todos aquellos que tengan DNI terminados en 8 y la Prestación por Desempleo quienes posean documentos concluidos en 2 y 3.

Pensión Vitalicia para familiares de muertos por coronavirus ¿cómo obtenerla?

El organismo otorgará una pensión vitalicia a losfamiliaresque tengan seres queridos que hayan fallecido como consecuencia del Covid-19 en Argentina. El monto es igual a la suma de dos jubilaciones mínimas, que hoy se halla en 58.124 pesos. A su vez, se no se cobra el impuesto a las ganancias. Esta asistencia puede gestionarse a través del sitio web del organismo.

Pueden requerirla los profesionales, técnicos, auxiliares y todos aquellos que trabajan en una institución de la salud, el personal de las fuerzas armadas, de seguridad, trabajadores de la actividad migratoria y aduanera, bomberos y recolectores de basura e incluye a cónyuges, convivientes, hijos o hijas y también para personas a cargo.

Suspensión del trámite de Fe de Vida: ¿hasta qué fecha?

Anses prorrogó hasta el próximo28 de febrerola suspensión del trámite de fe de vida o también llamado de acreditación de supervivencia para todos los jubilados. Por ese motivo, los adultos mayores no tendrán que ir a los bancos para llevar a cabo la acreditación de la medida y «las entidades bancarias deberán ofrecer alternativas no presenciales para que las y los titulares de jubilaciones y pensiones ya no tengan que concurrir a las sucursales o centros de pago para hacer este trámite», acorde a lo establecido por la entidad.

Fuente: El Intransigente