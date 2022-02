“Tía, si tenés dólares dámelos porque tengo que hacer unos tramites en el banco y hago eso también. Poné todo en una bolsita que el contador lo va a pasar a buscar”.

Esa frase de un desconocido, que se comunicó con la vecina pringlense Edit Leoncavallo haciéndose pasar por su sobrino, motorizó la estafa telefónica que se originó ayer.

La mujer, que vive en Sarmiento al 500, preparó y entregó una bolsa con 1.400 dólares y 20 mil pesos a un desconocido que se presentó como “el contador” del banco, ya que los billetes, según le había dicho “su sobrino”, se le vencían.

“Me estaba preparando para ir a la cardióloga y me llaman por teléfono”, contó Edit.

Dijo que el hombre se identificó como “Luciano”, tal como se llama uno de sus sobrinos, lo cual le generó confianza.

Pese a que la familia constantemente la alertaba por estas situaciones, la mujer accedió al planteo y entregó el efectivo.

“Fue a la mañana, a eso de las 10. Me llaman por teléfono y me dice que es mi sobrino, que tenia que cambiar el dinero. Como soy sorda, le dije: espera que voy a llamar a tu mamá, a lo que me contestó: no, si mamá anda enloquecida, no la llames. Dije bueno, andará enloquecida también para hacer los trámites, así que me puse a buscar el dinero”.

Mientras la persona mantenía en línea la llamada, Edit reunió el dinero y lo colocó en una bolsa.

“Por el teléfono me dice: salí porque deben andar ahí esperando, pone todo en una bolsita y lo va a pasar a buscar el contador. En ese momento no me di cuenta, le creí”, explicó.

Cuando la mujer salió, había unas personas en la esquina. Por el teléfono le indicaron que vaya hacia ese lugar porque el “contador” no encontraba la casa.

“Me dice: andate hasta la esquina porque el hombre esta entre Mitre y Sarmiento. Así que fui hasta la esquina, se cruzo un hombre delgado vestido de azul con una mochila, y le di la bolsita”.

“Estoy entregada, me dejaron sin plata” agregó.

Edit aconsejó a la gente que “no sea tan tonta como yo. Pero te envuelven, tienen astucia”.

Fuente: La nueva