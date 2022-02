Juan Martín Del Potro anunció que analiza retirarse del tenis una vez que termine su participación en elArgentina Open y en el Río Open, torneos que serán la despedida del tandilense de 33 años. Aunque en un momento se pensó que era una vuelta milagrosa, se trata, más allá de todo, del punto final de una carrera fantástica.

Del Potro no juega desde junio de 2019. Las lesiones, sobre todo en la rodilla, lo complicaron. Es por eso que quería jugar ante su gente, en Argentina, para tener una despedida. El tandilense buscaba retirarse en un torneo oficial, y así será. Lo confirmó este sábado por la tarde, en una conferencia de prensa muy emotiva, donde no pudo evitar ponerse a llorar.

“Es una decisión difícil, pero la tenía que comunicar. La tomé con el corazón. Voy a jugar el torneo, por supuesto, y no veo la hora de entrar a la cancha el martes. La última vez me operé para vivir esto”, admitió. La semana siguiente estará en Río de Janeiro. Son los últimos pasos de un jugador extraordinario.

La lesión en la rodilla, una verdadera pesadilla para Del Potro

“La rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, explicó sobre el claro motivo que lo obliga a empezar a despedirse del tenis.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero logré la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como siempre tuve. Se me hace muy difícil jugar, sobre todo en el día a día, más allá del deporte”, confirmó Delpo.

El martes jugará ante Delbonis, en el Argentina Open

“Lo deportivo queda un poco al margen. Mi esencia será jugar y ganar hasta el último punto. Voy a querer ganar. Con esta lesión siempre dije que no bajaría los brazos. La despedida tenía que ser en una cancha y no en una conferencia”, afirmó.

“No podía pedir otra cosa que jugar el martes con un amigo como Fede (Delbonis), porque con él vivimos los días más inolvidables como tenistas. Y el martes será otro día así”, continuó.

“No descarto seguir consultando médicos y que me digan ‘quizá tu problema, por este lado…’. O quizá me pasa como Murray que pudo volver a jugar, u otros tenistas… quizá las cosas cambian”, detalló. Está claro: Del Potro se retira, pero nunca dejará de intentar encontrar la solución para el problema en la rodilla.

