Sobre la avenida Ducos, en Comodoro Rivadavia, Chubut, una estructura de grandes dimensiones acapara la mirada de locales y turistas. Es la obra del Estadio del Centenario, más conocido como el Luna Park de esa localidad, una construcción que debió estar lista hace más de una década, pero que por irregularidades e incumplimientos nunca se terminó.

El proyecto fue impulsado en 2004 por José López -el exsecretario de Obras Públicas de la Nación que estuvo preso por intentar esconder bolsos con 9 millones de dólares– con un presupuesto total de $30 millones. Aunque ya se invirtió en su estructura más de $60 millones la construcción jamás se completó.

El nuevo contrato es más que jugoso: $1.158 millones para terminar el 34% de lo que resta del estadio.

La obra se frenó durante la gestión de Macri

Como si a la historia le faltaran condimentos, en 2010 los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa ingresaron al proyecto a través de su constructora CPC, pero poco y nada cambió: los retrasos continuaron y tras la llegada de Mauricio Macri al poder un informe de la Secretaría de Planificación Territorial expuso las irregularidades halladas en la construcción y el proyecto se frenó.

Fue la propia empresa de López y De Sousa la que en 2017 detuvo los trabajos al asegurar que se debían hacer ajustes financieros y dos años más tarde la Oficina Anticorrupción denunció fraude ante la Justicia. El expediente que tramita en las oficinas del fiscal federal Guillermo Marijuan intenta determinar quiénes son los responsables de la falta de avances en el estadio.

En ese mismo 2019 el municipio de Comodoro Rivadavia, bajo la gestión del exintendente Carlos Linares, decidió rescindir el contrato con CPC al acusar a la firma de “abandonar los trabajos de manera unilateral”.

Pero la actual gestión del jefe comunal Juan Pablo Luque, al que la oposición acusa de tener vínculos con López y De Sousa, renegoció el contrato y le devolvió a los empresarios el control de la obra por $1.158 millones.

Esta investigación de TN se introdujo en un nuevo capítulo de una historia que ya lleva más de 14 años de incertidumbre y que ahora tiene una nueva promesa: terminar el estadio en dos años.

El Luna Park de Comodoro Rivadavia, impulsado por José López

La obra del Luna Park de Comodoro Rivadavia estuvo siempre envuelta en polémica. El exsecretario de Obras Públicas José López la impulsó en 2004 con un presupuesto total de $30 millones. La construcción debía estar lista para 2008, pero pese a que en estos 14 años ya se invirtieron en su estructura más de $60.000.000 jamás se finalizó.

En rigor, el presupuesto inicial nunca se respetó: solo en 2013 –CPC ya estaba en la obra- el gobierno nacional amplió la asistencia financiera en $42.017.990. Sin embargo la estructura siguió inconclusa.

Ya con Macri en el poder, la Secretaria de Planificación Territorial que estaba a cargo de Fernando Álvarez de Celis elaboró un informe en el que expuso que había sobrecertificaciones de obra, es decir, que se informaron como terminados trabajos que en realidad no lo estaban.

Por estas anomalías halladas en la construcción, la gestión de Cambiemos decidió a mediados de 2017 cortar el financiamiento.

En abril de ese año se había firmado un convenio por otros $15.342.482 que nunca se pagó por las fallas detectadas. El proyecto sufrió entonces una paralización total y CPC decidió frenar los trabajos y abandonar la obra.

El estadio no cuenta con pisos, barandas, falta la ejecución de cielorrasos y revestimientos, además de que la tribuna norte nunca se completó. Resta, además la instalación de gas y la calefacción y montar el techo, entre otros elementos.

Fuentes de la constructora CPC niegan estas supuestas irregularidades y aseguran que la obra se paralizó recién en 2016 “como consecuencia de que los trabajos que se venían ejecutando se certificaban a precios de noviembre de 2013″. Además cuestionan la falta de pago de redeterminaciones de precios.

La denuncia de la Oficina Anticorrupción que inició un expediente judicial en Comodoro Py

Tras el informe de la Secretaría de Planificación Territorial, la Oficina Anticorrupción que dirigía Laura Alonso denunció el caso ante la Justicia federal y se inició un expediente que actualmente instruye el fiscal Guillermo Marijuán y la jueza María Servini.

En este caso está imputado José López y los exintendentes de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini y Martín Buzzi, y el exsubsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Abel Fatala.

A todos se los acusa por los delitos de “defraudación a la administración pública”. El caso sigue su curso y Marijuán busca que la Justicia de Comodoro Rivadavia haga lugar a un pedido para realizar una pericia en el estadio que determine responsabilidades, además de establecer cuánto dinero ya se invirtió y por qué la construcción nunca se terminó.

El municipio de Comodoro Rivadavia renegoció el contrato con CPC

Luego de que CPC decidiera frenar la obra al asegurar que debían hacerse ajustes financieros en el proyecto, la gestión del exintendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares rescindió el contrato con la firma de López y De Sousa.

El municipio acusó a la empresa de “haber paralizado los trabajos de manera unilateral” y la rescisión se materializó a través de la resolución 0205-2019. Los empresarios López y De Sousa ya estaban en la cárcel.

Para el municipio que CPC haya frenado la obra “admitía la rescisión contractual por parte de la administradora” y en duros términos ordenó que se diera lugar a la “procedencia y cuantificación de multas por inadecuación de la conducta de la contratista al pliego como asimismo la ejecución de eventuales garantías”.

La Municipalidad sostenía que el interés privado nunca podía interponerse sobre el público.

Pero la actual gestión de Juan Pablo Luque -al que la oposición cuestiona por tener una supuesta cercanía con López y De Sousa- aceptó un recurso de reconsideración de la empresa y tras un año y medio de tratativas días atrás se aprobó en el Concejo Deliberante local la renegociación del contrato.

El planteo de la empresa de Cristóbal López

Cuando los abogados de CPC se presentaron ante el Municipio argumentaron que habían sido notificados oficialmente de la rescisión del contrato más de un año después de que las autoridades locales tomaran la decisión, que en rigor había sido publicada en el Boletín Oficial local en 2019.

La empresa sostuvo, a su vez, que el municipio nunca los había intimado previamente a la rescisión del contrato y que de esa forma se anuló su derecho a ser oído. La firma realizó una nueva propuesta de costo y duración de la nueva etapa de la obra que la Comisión de renegociación aceptó.

Pero esta vez, la plata para terminar la obra no saldrá de las arcas del Estado nacional como ocurrió desde los inicios del proyecto, sino que será el propio municipio el que solventará los gastos, lo que despertó la furia de la oposición en el Concejo Deliberante.

El artículo 55 de la ordenanza 6017/96 de Comodoro Rivadavia contempla la posibilidad de que se renegocien obras paralizadas y se establezcan nuevos precios, plazos y condiciones de ejecución.

Fue la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Comodoro Rivadavia la que adhirió a la propuesta de renegociación de la empresa y emitió un informe técnico que sustenta la factibilidad y conveniencia de dar continuidad a la obra.

Ahora la firma CPC -que integra el proyecto junto a ESUVIAL S.R.L.- volverán a impulsar la obra a cambio de más de $1.000 millones.

La oposición cuestiona el proyecto y reclama por barrios sin servicios públicos básicos

Una de las concejales que se negó a votar a favor del proyecto de renegociación del contrato fue Digna Hernando, concejal y vicepresidenta del PRO en Chubut. La dirigente dialogó con TN.

-¿Por qué votó en contra de reactivar el proyecto?

-El proyecto se aprobó en una sesión extraordinaria que se llamó de urgencia en 48 horas. El expediente original tiene 7000 fojas, imposible de analizar. Comodoro es una ciudad en la que nos cortan el agua día por medio, nos cortan la luz y hay carencia de servicios básicos en los barrios, pero la prioridad es el estadio. Todo para no hacer una nueva licitación y que la obra la conserve Cristóbal López.

-¿Ustedes consideran que esta es una maniobra para que CPC conserve la obra?

-A CPC le rescindieron el contrato por abandono de obra y ahora se la devuelven.Van a empezar rápidamente porque esto es parte del proyecto político municipal de Luque que intenta aspirar a la gobernación. Lo quiere tener listo antes de 2023.

-También cuestionan que el proyecto se financió con fondos de Nación y ahora la plata saldrá del municipio.

-Eso es realmente grave porque este enorme gasto de más de $1000 millones no estaba contemplado en el Presupuesto 2022. Hay informes que se encuentran dentro del proceso de renegociación que dan cuenta de irregularidades y fallas constructivas en la segunda parte de la obra, es decir cuando entró CPC.

“Cristóbal López es el ‘sponsor’ del intendente Luque”

Por su parte, la diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero habla de un “negociado” que se esconde detrás de la renegociación y asegura que Cristóbal López es el “sponsor” del intendente Luque.

“Nadie puede negar que el estadio debe terminarse, pero para que deje de ser un monumento a la corrupción su continuidad debe insertarse en un plan de prioridades a través de mecanismos transparentes y esta renegociación no lo es porque se le devolvió la obra a CPC, la empresa del sponsor y amigo del intendente, a la que la propia municipalidad le había rescindido el contrato por abandono de obra”, apunta.

La legisladora nacional cuestiona que la obra no es “prioritaria” y que en Comodoro Rivadavia “hay interrupciones de agua y luz, falta de planificación urbana y una carga impositiva municipal cada vez más alta”.

Al igual que Hernando, asegura que “el gobierno kirchnerista de Comodoro Rivadavia usa los recursos de la gente para inyectarle fondos a las empresas de los amigos” y cuestiona que CPC haya recuperado la obra a pesar de sus incumplimientos. “Más que una renegociación es un negociado, que exculpa y premia a los amigos del poder”, agrega.

Qué porcentaje de CPC tiene Cristóbal y Nazareno López y Fabián De Sousa

Una fuente con conocimiento del holding de empresas de Fabián De Sousa y Cristóbal López le detalló a TN cuál es el porcentaje accionario que cada uno de los empresarios tiene en CPC.

Así este medio pudo establecer con precisión que:

Cristóbal López es beneficiario final de CPC al tener el 26,57% de la compañía de manera indirecta.

es beneficiario final de CPC al tener el de la compañía de manera indirecta. Fabián De Sousa posee el 16,79% , también bajo esa misma modalidad, es decir a través de otras firmas.

posee el , también bajo esa misma modalidad, es decir a través de otras firmas. Nazareno López, hijo del empresario, posee el 35,87% de las acciones de la compañía de forma directa.

El entramado de sociedades y empresas hace más complejo entender cómo se compone la cuota accionaria de estas empresas.

El juez Claudio Bonadio le negó la excarcelación a Cristóbal López y Fabián De Sousa. Créditos: CIJ.

Es que Cristóbal López tiene el 15% de Inversora M&S SA, firma que posee el 99,87% de Oil Combustibles, que a su vez es propietaria del 62% de CPC. Así es como de manera indirecta López posee casi el 27% de la constructora.

Todos estos porcentajes quedaron firmes luego de que Oil logró el avenimiento. Ambos empresarios fueron absueltos en la causa que investigó el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión.

La respuesta de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa

TN se comunicó con Cristóbal López y Fabián De Sousa para consultarlos sobre la renegociación del contrato entre CPC y la municipalidad de Comodoro Rivadavia. Ambos aceptaron ser beneficiarios finales de la constructora, pero negaron tener algún tipo de injerencia en el manejo de sus negocios.

“Nunca me metí en la dirección de la empresa, pero está claro que ocurrió el mismo problema que en el resto de las obras de CPC, Macri dio la orden de asfixiar a la empresa, dejar de pagarle y no pudo continuar con las obras”, respondió Cristóbal López a TN cuando este medio le consultó por qué su constructora no había terminado la obra del Luna Park de Comodoro Rivadavia.

A su vez, acusó al Gobierno de Macri de “rescindir el convenio con el municipio de Comodoro Rivadavia” y dijo que ese es el motivo por el que ahora la obra la tendrá que financiar Comodoro Rivadavia.

Fabián De Sousa contestó que “no tiene rol directivo, ni gerencial en CPC ni en sus compañías controlantes”.

Comodoro Rivadavia dice que Nación inyectará fondos en el distrito

Este medio también se comunicó con el área de comunicación del intendente Juan Pablo Luque, los que accedieron a responder una serie de preguntas.

Desde el municipio de Comodoro Rivadavia niegan que Luque tenga cercanía con Cristóbal López y aseguran que el vínculo “es como con cualquier empresario de la región”.

Respecto a los motivos por los que se aceptó el recurso de reconsideración de la constructora CPC y se renegoció el contrato responden que existía una deuda con la firma “lo que hubiera generado más costos si se rescindía y se volvía a licitar”. Afirman, además, que esta empresa ya conoce la obra.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que realiza la oposición es que el estadio ahora se realizará con fondos municipales, lo que no estaba previsto en el Presupuesto 2022.

En este sentido desde la Municipalidad contestaron que el Estado Nacional financiará otras obras que se iban a realizar con fondos municipales y que eso “compensará el valor del estadio”. Aseguran que esta cuestión ya se acordó con la Casa Rosada y que de esa manera “se van a concluir todas las obras previstas sin mayor erogación de costos para las arcas municipales”.

Fuente: TN