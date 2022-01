El presidente Alberto Fernández confirmó el lunes que su gira internacional tendrá finalmente tres destinos y no dos como se había anunciado inicialmente. Todo comenzará el 3 de febrero con el viaje a Rusia, continuará el 4 y 5 en China y como tercera escala, se sumó Barbados. En cada uno de esos lugares, el mandatario estará acompañado por una nutrida comitiva, de la cual empezarían a bajarse del avión uno de los dirigentes de más renombre en la nómina: Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires está cursando su aislamiento tras haber dado positivo de coronavirus el último sábado y esto pone en duda su participación en la gira internacional del jefe de Estado. Cabe mencionar que Kicillof es uno de los tres mandatarios provinciales anotados (los restantes, Raúl Jalil por Catamarca y Arabela Carreras por Río Negro.

¿Por qué está en duda? Porque para ingresar a la República Popular China se requiere un test de PCR con resultado negativo, el cual debe estar realizado previo a que el pasajero o la pasajera embarque en el vuelo que lo traslade hacia el gigante asiático, según consignó NA. De hecho, fue en la ciudad de Wuhan donde el 31 de diciembre de 2019 se notificó sobre el primer brote de coronavirus, que luego se extendería a lo largo del planeta.

De esta manera, el kirchnerismo duro se quedaría sin uno de sus representantes clave en el viaje diplomático de Fernández, que se verá cara a cara con sus pares Vladímir Putin y Xi Jinping. Con este último, en el marco de la apertura de los cuestionados Juegos Olímpicos de Invierno a desarrollarse en la capital china Pekín.

Con lo cual, la comitiva quedaría integrada de manera definitiva con Jalil y Carreras como gobernadores; los legisladores nacionales Eduardo Valdés y Adolfo Rodríguez Saá; la portavoz oficial Gabriela Cerruti; la secretaria de Deportes Inés Arrondo; el canciller y su vice, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca; y el secretario de Presidencia, Julio Vitobello. Asimismo, aún resuena la inclusión del polémico Mario Ishii, intendente del partido bonaerense de José C. Paz, pues, es el único jefe comunal en todo el país invitado a la gira.

El día que anunció su contagio

“Hoy me realicé el testeo de Covid y resultó positivo. Me siento bien y junto a mi familia comencé el período de aislamiento correspondiente”, fue el mensaje que dejó Kicillof en su cuenta oficial de la red social Twitter. En este sentido, subrayó la importancia de completar los esquemas de vacunación contra la enfermedad y apeló a la responsabilidad social: “Sigamos cuidándonos”.

¿Cómo se habría contraído el Covid-19?

Desde el Ejecutivo bonaerense explicaron que el gobernador se sometió a un hisopado por haber sido contacto estrecho con un caso positivo, según consignó NA. El mandatario, que se aplicó tres dosis de la vacuna anticovid, se encuentra asintomático y permanecerá aislado en la residencia oficial de la localidad balnearia de Chapadmalal junto a su familia.

En medio de la tercera ola de coronavirus y un incremento exponencial en el número de casos, Kicillof atraviesa por primera vez la enfermedad, pese a que en varias situaciones debió aislarse por haber mantenido contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19. Días atrás, el gobernador había recorrido varios balnearios de la Costa Atlántica para analizar con intendentes y empresarios locales los primeros datos de la temporada de verano.

Kicillof vs. el coronavirus

Desde el inicio de la pandemia en la Argentina, el gobernador de la Provincia cuenta con varios «antecedentes» en donde se lo ve «desafiando» al coronavirus. El caso más paradigmático, y por cierto más polémico, fue en abril de 2020 durante una recorrida en una localidad bonaerense, cuando hacía pocos días se había decretado la cuarentena obligatoria en todo el país.

“Pongan cara de coronavirus”, se lo escucha exclamar a un sonriente y jocoso Kicillof en un video que, según intentó aclarar el gobernador, sería de un ámbito privado, pero que rápidamente se viralizó y fue el eje de varias críticas hacia él. Un año después, durante una actividad de campaña electoral en Chivilcoy, al mandatario provincial le recordaron esa frase, calificando eso como un “acto de inconciencia” y su reacción no fue la mejor: “Faltando el respeto no, eh”, replicó el kirchnerista.

En esta línea, Kicillof se excusó: “Pero estábamos en un marco privado. No me estaban filmando públicamente. No me faltes el respeto”, le dijo a la periodista en plena conferencia de prensa, y ésta insistió: “Yo lo respeto, pero fue lo que usted dijo fue en ese momento una falta de respeto para los vecinos que estaban atravesando una situación compleja”.

Más cerca en el tiempo, en diciembre último, cuando comenzó el debate por la implementación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, y la pandemia todavía estaba amagando con ingresar a la tercera ola, llegó un nuevo video que compromete al gobernador. Fue en el marco de un recital de Babasónicos en un estadio cerrado de La Plata, donde a Kicillof lo filmaron sin barbijo ni distanciamiento social fotografiándose con personas que habían asistido al lugar.

