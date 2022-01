El presidente Alberto Fernández lanzó desde Morón la campaña de vacunación para alumnos y alumnas del colegio primario y secundario, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

”La prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todos y todas los jóvenes argentinos”, afirmó el Presidente en el marco del lanzamiento del programa que se llamará “Nos vacunamos para ir a la Escuela”.

Además, cruzó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y señaló que “no creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico. Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación”.

En ese sentido, Alberto Fernández indicó que “el objetivo es ir a buscar a todos los chicos que dejaron el colegio y volverlos a meter en el colegio porque sin educación no hay futuro. Con esa idea hemos ampliado el Plan Progresar a los chicos que están terminando el colegio”.

Alberto Fernández: “Con otras características, la pandemia sigue en pie”

El Presidente advirtió que la campaña de vacunación para alumnos y alumnas es vital, ya que “la pandemia, con otras características, sigue en pie. Para que todos puedan volver a la presencialidad plena es muy necesario que estemos vacunados”.

Y agregó que “cuando uno mira las estadísticas, cerca del 80 por ciento de las personas que están internadas contagiadas de Covid 19 no tienen la vacunación completa o nunca se dieron una vacuna”.

El presidente Alberto Fernández explicó la importancia de la vacunación para ir a la escuela.

El plan toma mayor valor si se tiene en cuenta que del más del 80% de los argentinos y argentinas que se aplicaron la vacuna contra el coronavirus, y del 73% que completó dos dosis; los niños y adolescentes son el grupo etario que menos se vacunó.

Aunque son los menos afectados por el virus respecto a síntomas agudos, los expertos señalan que es clave que niños, niñas y adolescentes también se vacunen contra el coronavirus para poder ponerle fin a la pandemia.

Actualmente, a poco más de un mes del comienzo del ciclo lectivo 2022, “apenas” el 56,6% de los niños y adolescentes recibió ambas dosis de la vacuna. Se espera que el anuncio de la aprobación de las dosis de Pfizer pediátricas refuercen esas estadísticas.

El programa “Nos vacunamos para ir a la escuela” también incluirá las demás vacunas del calendario obligatorio. “Podrán acceder a la vacunación obligatoria de calendario presentando el carnet de vacunación al mismo tiempo que la inoculación COVID-19 para iniciar o completar el esquema”, señalaron desde Nación.

“Vacunarse es un acto de responsabilidad individual. Si yo me vacuno alejo el riesgo de que el virus me contagie y me haga pasar un mal momento. Pero es también un acto solidario, de cuidar al otro”, concluyó Alberto Fernández.

Fuente: Infocielo