La carta del día martes que publicó Cristina Fernández de Kirchner fue, en pocas palabras, responsabilizar a Mauricio Macri de la deuda y los problemas del país. El foco estuvo en la deuda con el FMI. A pesar de echarle la culpa al expresidente, la actual Vicepresidenta ignoró la gestión de Alberto Fernández y sus medidas que también afectaron a la economía argentina.

La tarde del martes de vio revuelta tras la carta que hizo pública la exmandataria. En ella se detalló el costo que tuvo y tiene la deuda que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, la número 2 del país comparó al Gobierno anterior con la pandemia. Es más, se atrevió a afirmar que la presidencia de Macri provocó más daños económicos que el mismísimo coronavirus.

En el análisis, la Vicepresidenta de olvidó de incorporar los datos del actual Gobierno. Alberto Fernández no tomó un préstamo como su antecesor, pero hizo medidas contraproducentes para solventar los gastos deficitarios por parte del Estado. Unas de la soluciones que se decidieron para incrementar las arcas estatales es la creación o suba de más de 20 impuestos. Entre los más destacados están: Bienes Personales, Impuesto País, Impuesto a las Ganancias, el 35% en la compra de dólares, entre otros.

Además, uno de los fuertes de la actual gestión es la emisión de billetes para cubrir las necesidades. En el año 2021 se emitieron $62000 por segundo. Esto significa que por día salían a la calle $5.345 millones billetes nuevos. En el mes, promedio, se imprimían $160.000 millones para solventar los gastos. La cuenta final lanzó que el Gobierno creó billetes que alcanzaron los $1.924 billones en todo el año, contaron en LN+.

De igual forma, no tuvo en cuenta los ingresos que no tendrá el país este año. En pocas palabras, el 2022 sería más difícil que el 2021. En primer lugar ya perdió, al menos, US$ 2600 millones por la sequía que sufre el campo. Otro ingreso que pierde el Gobierno son los US$ 4334 millones que le había dado el FMI el año pasado en ayuda por el Covid-19. Vale señalar que esa ayuda también la tuvieron otros países socios al organismo financiero.

En 2021 se creó por única vez el Impuesto a la riqueza. Esto se había decidido para paliar los gastos que había ocasionado el virus. Ya el corriente año no tendrá ese ingreso el Estado. Lo recaudado por esa imposición fiscal, rondaba los $247.503 millones. Y no solo no tendrá esos ingresos, sino que el Gobierno deberá gastar US$ 6551 millones para los subsidios que entrega anualmente.

Fuente: El Intransigente