El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverry, expresó en comunicación con La Tecla la gran preocupación del sector por la sequía que complicó la producción del sector : “Por el momento no ha habido un cambio significativo. ya que las lluvias fueron dispares”, y admitió que “respecto a las pérdidas hay distintas evaluaciones que van desde 2400 a los 5000 millones de dólares“.



En ese sentido, detalló que “la pérdida más grande se va a ver en el maíz, el grano de primera es el que ha sufrido mucho al punto de daños irreversibles“, y añadió que “hay mucha preocupación básicamente por los bajos rindes que podría haber, ya que el área sembrada es casi similar a la de la cosecha 2021, y nos preocupa el endeudamiento que podría tener el productor, ya que mucha producción se saca con tarjeta de crédito que financia al sector y créditos para siembras“.Asimismo, alertó que los productores “se pueden encontrar con escenarios desfavorables de abril en adelante cuando tengan que abonar las tarjetas o entregar el grano”.



Cómo continuará el diálogo con el gobierno provincial y el nacional



Al ser consultado por el diálogo que las entidades que representan a los productores mantienen con el gobierno de Axel Kicillof, Salaberry sostuvo que “con el gobierno Provincial tenemos algunas comunicaciones para ir monitoreando como viene la sequía. Hay un seguimiento en caso de que persista esta seca, va a haber que realizar reuniones de comisiones locales para determinar el grado de emergencia y luego lo elevan a la Comisión de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, y de allí se decide si es emergencia o desastre“.



En cambio, distinta es la situación en el plano ya que “con el gobierno nacional desde Carbap no tenemos comunicación, generalmente se hace a través de CRA”, aunque reconoció que todo cambió desde que “el presidente en mayo prohibió la exportación de carne”, y deslizó que “en base a eso hubo un deterioro en toda la actividad y se ha ido poniendo parches”.Más críticas a las restricciones a la exportación de carne



Para Horacio Salaverry, “el decreto de prohibir la exportación de carne por dos años es una norma muy rígida que le quita flexibilidad y es muy largo en el tiempo esta situación. Hubieramos preferido una situación mas clara, en donde hubiesemos estimado un plazo más corto para monitorear la situación”.En ese plano, alertó que “por otro lado aparecen las declaraciones juradas de venta al exterior que nos hacen acordar a los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) y que básicamente van a la secretaría de Comercio Interior y nosotros entendemos que no debería tener ningún tipo de acción sobre la exportación. Queda supeditada a la discrecionalidad que tenga el funcionario para aprobarla”.Cómo continuarán los reclamos desde las entidades ruralesEl titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverry, “estamos trabajando desde Carbap con reuniones zonales ampliadas, con dirigentes y rurales de cada sección, que no son asambleas de productores, es movilización de base. El 27 de enero tenemos el Consejo”.



Finalmente, dejó en claro que la situación de los productores a partir de las medidas del gobierno Nacional con el sector, no es la mejor: “Se está analizando la situación general y el ánimo del productor respecto a esta situación, luego decidiremos que medida de acción gremial se toma“.”El diálogo con el gobierno Nacional en un principio fue abierto, pero después de la resolución que sacó respecto a la exportación de carnes el diálogo tendrá una característica distinta y deberá ser más concreto en cuestiones muy puntuales. El ánimo del productor no es el mejor para el diálogo”, concluyó.

Fuente: La Tecla