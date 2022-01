Un intendente de provincia de Buenos Aires está en el ojo de la tormenta tras viralizarse un repudiable audio intimidatorio. La grabación corresponde al primer mandatario de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, quien forma parte de la coalición del Frente de Todos. En el fragmento difundido, puede escucharse cómo amenazó con la “desaparición” de perros callejeros para dar solución final al tema de la rabia.

Malala Fontan, un usuario de Instagram autodenominado proteccionista y vegano, fue quien escrachó a Moccero. “Tuvo el primer caso de rabia en añares y lo piensa solucionar así? Estos son los funcionarios públicos que queremos? Nazi bruto Se soluciona castrando y vacunado Mafioso inepto”, mencionó la persona que posteó el audio.

“No va más, ya no va más. Si alguien me está escuchando y sabe de lo que estoy hablando, que no larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver. No va a poder haber ningún perro en la calle, se va a cargar de inmediato. He habilitado una camioneta con 2 personas, con un número de teléfono para que todos los vecinos llamen donde vean perros en la calle. Se van a cargar, se van a llevar a la perrera, se van a habilitar más caniles, porque la verdad nos hartó, nos hartó el tema este de los perros”, dijo el intendente.

A partir de la denuncia pública, Ricardo Moccero, quien se desempeña en cargos públicos del Estado desde 1995, inhabilitó los comentarios en Instagram. También se encargaron de repudiar al municipio y de pedir explicaciones sobre lo que pretenden hacer con los perros. Desde el proteccionismo animal, hace años vienen denunciando estos casos. Para evitar jaurías y perros abandonados, se fomenta la adopción, cuidado responsable y castración.

Si bien no dijo explícitamente qué haría con los perros, existe la Ley contra Actos de Crueldad a los Animales N° 14.346 que podría ser usada contra él si ya ha autorizado alguna acción así.. El artículo 3 considera, como un acto de crueldad, “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad”.

Fuente: El Intransigente