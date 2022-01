La dirigente kirchnerista de Tupac Amaru, Milagro Sala, se reunió con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en medio de la crisis del peronismo. Luego del encuentro, el funcionario hizo una reflexión en sus redes sociales, reclamando por la liberación de la acusada. En un intento por marcarle la cancha al albertismo, ambos olvidaron sus serias diferencias e hicieron como si no hubiese pasado nada meses atrás, cuando Sala lo escrachó entre su círculo político. También estuvo la exabogada de Sala y actual ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, posteó el titular del Ministerio del Interior en sus redes sociales, junto con una foto donde se mostraban los tres de manera informal.

Insultos y escraches

A pesar de que el ministro quiso demostrar una buena relación con Sala, las cosas entre ellos están lejos de ser así. En septiembre de 2021, la dirigente expuso su bronca en grupos de WhatsApp de funcionarios y dirigentes kirchneristas por haberla abandonado, y más en su estado delicado de salud. Con respecto al funcionario, circuló un audio que decía: “Wado de Pedro se c*gó en mi historia”. “Siento que el kirchnerismo ya no me contiene, que el peronismo ya no me contiene, que han preferido hacer grandes negocios con Morales y acuerdos políticos (antes) que conmigo”.

La crítica también fue dirigida a Alberto Fernández, la persona elegida por Cristina Fernández de Kirchner para ocupar el cargo de presidente. En este caso, también se mostró desesperanzada al ver cómo el Gobierno que apoya se alió con Morales, el gobernador de Jujuy que permitió su procesamiento y detención. “Lo están premiando y no le están pidiendo rendición de cuentas, en una de las provincias más empobrecidas de Argentina”, dijo.

Relación de Fernández con Morales

El primer mandatario mantuvo, la semana pasada, conversaciones con Morales en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, contradiciendo a Sala, Luis D´Elia reveló que Fernández le pidió achicar la condena para que la dirigente pudiera salir en libertad. “En la charla que tuve con Alberto Fernández, me dijo que le había pedido a Morales la conmutación de pena de Milagro Sala, todavía no tuvo una respuesta”, señaló hace una semana.

¿Otra pulseada al albertismo?

No obstante, el encuentro entre Sala, Gómez Alcorta y de Pedro es otra pulseada al albertismo ante la falta de acciones para su liberación y para la de los demás presos políticos. Con estas idas y vueltas, la grieta interna no encuentra solución. Habrá que esperar las futuras reacciones del peronismo cuando, por ejemplo, Martín Guzmán logre juntarse con la cúpula de la oposición.

Fuente: El Intransigente