María Claudia Degrossi, doctora en Química, manifestó que los alimentos no deben perder la cadena de frío en ningún momento, ya que es un caldo de cultivo para las bacterias que pueden ocasionar graves problemas para la salud. En ese sentido, la especialista ofreció un conjunto de consejos para mantener las propiedades nutritivas de cada comida durante la temporada de verano y los constantes cortes de luz en Buenos Aires.

«Cuando se corta la luz y tenemos comida en el freezer como la carne hay que tratar de dejar cerrada la puerta de la heladera en todo momento. Si vemos que continúa el corte para evitar que se descongele la comida hay que comprar hielo en la estación de servicio y armar una mezcla refrigerante con agua bien fría y sal», señaló Degrossi en una entrevista para Todo Noticias.

«Sacamos los paquetes de comida del freezer y lo sumergimos en esa solución de agua, hielo y sal en un recipiente. Eso llega a -6 grados centígrados. Si tengo carne cruda que se descongeló no puedo volverla a congelar, porque el olor y el sabor no va a ser el adecuado», expresó la fundadora de Caza Bacterias ante la consulta de los periodistas del canal.

«Los huevos hay que ponerlos siempre en la heladera, ya que la vida útil aumenta y la salmonela no puede crecer. Por otro lado, si estamos en una zona de muchos cortes de luz, hay que comprar lo que se va a consumir en poco tiempo», afirmó Degrossi y agregó: «Si son muchas horas sin la cadena de frío, también se pueden cocinar o consumir los alimentos de la heladera antes de que se vean afectados.

«Si no estoy en casa y no sé si se cortó la luz. Una cosa fácil para hacer es poner un vasito descartable con agua congelada y una monedita arriba. Si se empieza a descongelar y la monedita está en otro lugar significa que no hubo energía», remarcó la especialista. Por otro lado, dijo que si se descongela el pan o las frutas secas no va a pasar nada, ya que son productos que no dependen del frío para su conservación.

Fuente: El Intransigente