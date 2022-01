Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, manifestó que no tiene intensiones de unirse a Juntos por el Cambio y definió a ese partido como un conjunto de «colectivistas» que no son «tan distintos al kirchnerismo». Además, arremetió contra Gerardo Morales, presidente de la UCR, al que definió como una persona que avanza sobre los derechos de los demás a través del Estado.

«Qué puedo hacer con un tipo como Gerardo Morales que tiene un ejercito de familiares adentro del Estado. Sería bueno revisar qué pasa cuando va un expositor liberal a su provincia y le cancelan la función en el teatro mitre», expresó el economista de manera irónica en La Nación+ haciendo referencia a una situación que vivió en Jujuy, cuando le cancelaron una conferencia por una decisión política e ideológica.

«¿Quien les dijo que yo me quiero unir a Juntos por el Cambio? No puedo estar en un lugar donde están los colectivistas como Larreta, Vidal o los radicales que son de la internacional socialista. En el fondo no son tan distintos al kirchnerismo, en realidad piensan igual, pero la diferencia son los modos», señaló Milei con total seriedad y tratando de diferenciarse con el arco político de la oposición.

Milei volvió a demostrar que no quiere ser parte de JxC, aunque reconoció su excelente relación con Patricia Bullrich y ciertos sectores del PRO a los que define como los halcones, es decir, dirigentes políticos que son altamente confrontativos y no negocian con el Frente de Todos y el kirchnerismo bajo ninguna circunstancia.

«Gerardo Milman me acercó unos proyectos que van en consonancia con mis ideas y tuvimos algunas charlas para mejorarlos. Al final llegamos a un acuerdo y se mandó un proyecto para bajar el IVA y dos artículos para barrer contra las retenciones», subrayó el economista tratando de dejar en claro que solamente fueron unas medidas compartidas que no reflejan la idea de unirse a Juntos por el Cambio.

Fuente: El Intransigente