Mariah Carey y Adele terminaron el 2021 de la mejor manera. Ambas cantantes estuvieron en los primeros lugares de las principales listas. El nuevo año llegó con todo.

La artIsta estadounidense y la inglesa están en los primeros lugares de las principales listas. La canción navideña “All I Want For Christmas is You” lleva ocho semanas consecutivas liderando.

Por su parte, el disco 30 de Adele es el más grande del mercado por sexta semana, según el ranking de Billboard. Su tema “Easy on You” se reafirmó en el primer lugar después de la Navidad y pasó del quinto lugar al segundo. Todo indicaría que llegaría al primer puesto en los próximos días.

“Easy On Me”, una balada desgarradora que la ayudó a Adele a liberarse del dolor

Fue el primer corte de su reciente disco. En el video de la flamante canción, la artista deja una casa vacía y emprende un viaje en auto que la lleva a exorcizar los momentos difíciles que vivió en lo personal. La primera parte es blanco y negro. Con el cambio del ritmo, todo se vuelve color y esperanzador.Play Video

En el aspecto personal, la artista tuvo que afrontar momentos difíciles. En 2019 se divorció de Simon Konecki, con quien tienen un hijo. “Un laberinto de desorden absoluto y confusión interna”, describió sobre el fin de su relación sentimental. Pero pudo salir adelante. “Estoy lista para sacar este nuevo álbum”, contó a sus seguidores.

“Me despojé de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente volví a encontrar mis sentimientos. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida’’, describió sobre el mensaje de estos nuevos temas.

“All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey llegó a lo más alto de las listas de los Estados Unidos

Como pasa todos los años en diciembre, la cantante regresa a las listas con su canción navideña. Semanas atrás, el tema llegó por tercer año consecutivo ingresó en el primer puesto en los Estados Unidos.

Mariah Carey y “All I Want For Christmas Is You”: todo un récord

El clásico llegó al Top 10 en el Hot 100 en diciembre de 2017, antes de finalmente alcanzar el primer puesto en 2019 y regresar a esa misma ubicación en la Navidad del año siguiente. Recordemos que llegó por primera vez a las listas del Reino Unido en 2020.

De esta forma, la famosa cantante tuvo canciones en lo más alto de la lista de sencillos Billboard Hot 100 durante 85 semanas combinadas.

“El continuo amor por mi canción nunca deja de sorprenderme y de llenar mi corazón de una multitud de emociones”, destacó Mariah en un comunicado de prensa. El éxito vendió más de 10 millones de unidades y se estrenó en 1994.

Fuente: TN