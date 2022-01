En su catequesis llevada en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco se lamentó que las nuevas parejas «rechacen la paternidad y maternidad«. En concreto, el sumo pontífice explicó que «los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos» hoy en día y que esto «nos quita humanidad» porque «sufre la patria que no tiene hijos» según su creencia religiosa.

En este sentido, el máximo exponente de la Iglesia Católica agregó que «muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen uno, pero no más» a diferencia de las mascotas domésticas que tienen «dos perros o dos gatos» que genera que «la civilización se convierta más vieja y sin humanidad» porque no se acorta la descendencia de las personas.

Además, Jorge Bergoglio advirtió que se está perdiendo «la riqueza» de ser padres y madres de cara al futuro y esta situación le preocupa. Antes de terminar, el Papa le pidió a San José, padre putativo de Jesús, «despertar las conciencias» para «tener hijos» porque «la paternidad y maternidad es la plenitud de la vida de una persona» y no así con los animales que no crean lazos de humanidad para las nuevas generaciones.

Seguido a esto, el sumo pontífice aclaró que «siempre es un riesgo tener hijos» pero que «es más riesgoso no tenerlos y negar la paternidad y maternidad» porque las personas que no «desarrollen ese sentido les falta algo principal e importante» para sus vidas, más aún teniendo en cuenta que «serán ellos quienes cierren tus ojos y tomarán de ti para el futuro» según sus propios dichos.

Por otro lado, también incluyó a la adopción como una alternativa viable «si no pueden tener hijos» e invitó a «asumir el riesgo de la acogida» para poder lograr esta «plenitud» que mencionó anteriormente. En este sentido, el Papa remarcó que «hoy con la orfandad existe un cierto egoísmo» que hay que dejar de lado para abrir el camino a la vida.

Fuente: El Intransigente