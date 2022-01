Este lunes, reapareció públicamente el exministro de Energía y Minería de la Nación durante los primeros tres años de la presidencia de Mauricio Macri, Juan José Aranguren. Muchos lo recordarán por ser el creador del «tarifazo» energético, pero además por los múltiples cortes de luz durante su gestión. El exfuncionario se refirió justamente a la interrupción del servicio durante fin de año, lo cual perjudicó a más de 35.000 familias, y cuestionó la política kirchnerista en la materia, además de justificar el accionar de Edesur durante fin de año y esta semana, y sugerir más aumentos.

En declaraciones radiales, Aranguren explicó: “No es cierto que cuando las tarifas están subsidiadas no se pagan. Se pagan igual y tal vez las pagan aquellos que no consumen. Lo cual es más discriminador todavía”. En esta línea, el exfuncionario advirtió: “Desde mi punto de vista, el subsidio es un engaño y a algunos parece que les gusta ser engañados”.

¿Amigos son los amigos?

Además, agregó: “Usted tiene una inflación acumulada en los últimos dos años del 100% y las tarifas no solamente aumentan un 9% o un 6% de electricidad y gas natural. Obviamente eso también tiene un impacto. Y vaya a decirle usted a aquel que pasó las fiestas con un corte eléctrico si le gusta o no le gusta. No hay tarifa más alta que aquella que significa no tener energía eléctrica”, se quejó el exministro, dejando exentas a las empresas prestadoras del servicio, con las cuales mantiene una buena relación.

¿Más “tarifazo”?

“Por lo tanto, creo que amerita un análisis de cómo recuperar el sistema eléctrico y llevar un equilibrio entre tarifas y costos”, sugirió Aranguren como conclusión. Cabe remarcar que esa fórmula ya fue probada por él mismo durante su gestión en Energía y no con buenos resultados. En 2018, hubo un aumento de 59% en los cortes respecto de 2016. Tanto en la duración como en la cantidad de cortes.

¿Cuánto aumentó la energía durante su gestión?

Según documentación oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hubo 731% de aumento real en el caso de las empresas de distribución eléctrica, lo que aumento para los usuarios residenciales. O sea, por sobre la inflación que hubo en el gobierno de Macri, 730% más. En términos absolutos, 3.222% para los usuarios residenciales; lo mismo ocurrió con los usuarios del comercio, 430%; y en el caso de la industria, 543%.

Fuente: El Intransigente