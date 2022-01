“Miren al de al lado como si fuera un contacto estrecho”, pidió este martes a la mañana el ministro de Salud de La Pampa, Mario Rubén Kohan, al describir la capacidad de contagio de la variante Ómicron, para el funcionario, predominante en todo el país.

En diálogo con periodistas de EL AIRE DE LA MAÑANA (RADIO NOTICIAS 99.5), el médico calculó que hay circulación comunitaria de esta variante en La Pampa y trazó que el pico podría ser entre febrero y marzo.

“A mi no me sorprende lo que está pasando en La Pampa y en el país: preferiría que nadie se sorprenda porque lo anunciamos en su momento”, apuntó el ministro al expresar que “algunos escuchan, otros no y otros escuchan lo que quieren escuchar”.

Kohan anticipó que habrá muchas colas de personas esperando hisoparse en el territorio provincial. “Habrá mucha gente aislada pero La Pampa está bien vacunada y tiene buenos números al respecto”, tranquilizó.

-¿Puede volver el CEAR si hay más internación?

-No creo. Tendremos internados en Terapia Intensiva. Hoy tenemos cuatro con 3 mil casos activos. La diferencia es claramente la vacuna. El que no lo quiera ver, no me voy a enojar.

En el transcurso de la entrevista, Kohan dijo que en el país se logró retrasar la entrada de la variante Delta lo que generó menos daño si ingresaba como tercera ola. “Entró la Delta y se sumó la Ómicron que hoy predomina por las características del contagio”, puntualizo al calmar que tiene “menos letalidad”.

“Yo siempre dije que la pandemia no había terminado, por favor hoy extremen las medidas de cuidado: un consejo que le doy a la comunidad es que miren al de al lado como un contacto estrecho”, reiteró.

-¿Se analiza el autotest?

-No está aprobado por ANMAT. Córdoba lo usó y tuvo buena experiencia. Tenemos que ver.

Indicó que la gente se relajó después de dos años de “pelear contra el virus” y todo el daño ocasionado en materia sanitaria, económica, y social.

“Estoy muy preocupado porque el crecimiento de Ómicron es vertical, este es el comienzo, debemos asumir la responsabilidad de cuidarnos entre todos”, afirmó.

Luego dijo que hay suficientes insumos para hisopar al que quiera.

“Estoy viendo que está colapsando Córdoba, Santa Fe tiene grandes problemas y nosotros estamos tomando todos los recaudos necesarios”, se adelantó.

Fuente: La Arena