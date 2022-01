El escándalo continúa y parece no tener fin. Y es que hace tan solo unos días, el mundo del espectáculos miraba con asombro el intento de acercamiento entre Luciana Salazar y Martín Redrado, quienes se mostraban dispuestos a firmar un acuerdo de paz luego de los múltiples conflictos que se generaron en estos últimos años.

Sin embargo, luego de que circulara un pedido de disculpas hacia la rubia firmado por él, el economista salió a desmentirlo, causando una vez más la furia de la blonda que no se guardó nada en sus redes sociales. «Cuánta más venganza y daño te puede hacer un hombre al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar», lanzó.

Esto sucedió en las historias de su cuenta de Instagram, donde Luciana Salazar continuó con su descargo delante de cada uno de sus seguidores. «¡¡Locura extrema!! Miedo. Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario, él los acrecentó. Pensé que esas disculpas eran ‘sinceras’ por pedido de él», apuntó.

«Para que yo no recurra a la Justicia y ponerle fin definitivamente de una forma madura. Pero cuando alguien sigue con bronca y dañándote constantemente, la única forma que queda desgraciadamente es recurrir a la Justicia. Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona», sentenció la modelo y vedette más sincera que nunca.

En su cuenta de Twitter, en su momento se manifestó al respecto. «Martín mintió una vez más y lo dijo bien claro @AnaRosenfeldOk que estuvo presente cuando firmo. Vamos a ver si le puede mentir a la justicia. Él quiere hacer quedar mediáticamente como locos fabuleros a los demás, cuando la historia es al revés. Pensé que estas disculpas eran sinceras, como lo hizo privadamente. Muestra dos caras, porque no sabe como sostener tantas mentiras por todos lados», arremetió.

Fuente: El Intransigente