El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, destrozó a la educación pública en Argentina por los temas que se enseñan en las escuelas y su ideología dominante, según él. Por ese motivo, definió al panorama educacional como un “desastre”, y explicó los motivos acerca de por qué hay una “destrucción de la educación pública y una pudrición de la educación privada”.

Según comunicó en el programa radial Cátedra Avícola, “están educando a los chicos para cosas que no sirven en el mundo, ya sea educarlos con un sesgo socialhistoide, un comunismo que ha fracasado”. “Tiene que eliminar el socialismo como manera de educar; yo no digo que los chicos no conozcan como parte de la materia Historia lo que fue el comunismo, lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial”.

“Pero el sesgo por el cual se los educa a, pero el sesgo por el cual se los educa año por año, día por día, sea un sesgo izquierdoso socialhistoide está mal por una cuestión práctica. Argentina ha caído tanto, está tan en el subsuelo que las discusiones ya no son ideológicas, son de sentido común. ¿Queremos ser un país razonable o comer rebanada de viento”, sentenció.

Su bloque ha propuesto repetidas veces la necesidad de una reforma laboral para direccionarla de acuerdo a los intereses liberales conservadores, pero la propuesta de una reforma educativa no fue un tema de agenda, o por lo menos no el principal durante las candidaturas de Javier Milei y José Luis Espert. No obstante, han planteado varias veces el debate sobre educación, sobre todo en sus redes sociales.

Economía en Argentina

Otro de los temas que tocó fue el perjuicio al campo por las retenciones excesivas que el Gobierno nacional impone. Además, mencionó que debe haber “cambios en los ministerios” de raíz para sacar al país de la pobreza estructural y de la crisis económica, que acarrea devaluación, inflación, conflictos sociales, entre otras cuestiones. La Economía es el tópico que más cuestionan los libertarios, tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos.

Fuente: El Intransigente