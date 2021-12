Este lunes, India se vio conmocionada por el anuncio del gobierno, que congeló las cuentas bancarias del grupo religioso fundado por la Madre Teresa de Calcuta. La medida se dio tras protestas contra el primer ministro Narendra Modi durante el fin de semana de Navidad.

«¡Conmocionada al escuchar que en Navidad, el Ministerio de la Unión CONGELÓ TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en India!», lamentó Mamata Banerjee, ministra principal del estado de Bengala Occidental, en un tuit. El grupo estaba en la mira de los grupos hindúes de línea dura que adhieren al gobierno de Modi, y la han acusado de dirigir programas de conversión religiosa, reportó El Intranews.

De acuerdo a los partidarios del poderoso primer ministro, las misioneras ofrecen a la población pobre y las comunidades tribales dinero, educación gratuita y alojamiento, pero fuerzan su conversión al catolicismo. La Madre Teresa, monja católica romana Premio Nobel de la Paz en 1979 y fallecida en 1997, fundó las Misioneras de la Caridad en 1950, y la institución alcanza 3.000 monjas en todo el mundo, dirigiendo hospicios, escuelas y hogares.

«Sus 22.000 pacientes y trabajadores se han quedado sin alimentos y medicinas. Aunque la ley es primordial, los esfuerzos humanitarios no deben verse comprometidos», precisó también Mamata Banerjee, líder de la oposición y crítica del gobierno de Modi, en el citado tuit. Por ahora ningún funcionario de las Misioneras de la Caridad hizo comentarios, y el gobierno adelantó que lo hará recién al finalizar una investigación en curso.

«Insto a la prensa a no mezclar las irregularidades financieras de un grupo de caridad con sentimientos religiosos. (…) La decisión de congelar las cuentas no tiene nada que ver con el cristianismo», manifestó a Reuters un funcionario, solicitando el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación. Desde la Iglesia Católica, el vicario general de la arquidiócesis de Calcuta, Dominic Gomes, condenó la decisión.

