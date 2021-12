Hace casi 50 años, entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972, los 16 sobrevivientes del accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya fueron rescatados de la Cordillera de los Andes. Mario Markic realizó años atrás un viaje junto a Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes, para un programa especial de En El Camino.

Teólogos y psiquiatras determinaron que los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes sean absueltos con el sólido argumento de tener que enfrentar de alguna manera la situación límite que vivieron.

¿Qué pasó con los cuerpos de la tragedia de los Andes?

Según el archivo periodístico, las autoridades y los familiares de las víctimas de la tragedia de los Andes decidieron enterrar los restos cerca del lugar del accidente en una fosa común. Trece cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15 eran en su mayoría esqueléticos.

¿Cómo fue la tragedia de los Andes?

El accidente se produjó porque el piloto creyó erróneamente que habían llegado a Curicó, y comenzó a descender para llegar al Aeropuerto de Pudahuel, pero chocó contra una montaña. Con el impacto se desprendieron ambas alas del avión y la sección de la cola. La parte restante del fuselaje se deslizó por la montaña unos 725 metros antes de chocar contra el hielo y la nieve en un glaciar.

¿Cuántos cuerpos comieron en la tragedia de los Andes?

Hasta el momento no hay registros sobre la cantidad exacta de cuerpos que se comieron, pero los sobrevivientes revelaron que habían hecho un pacto en el que si alguno moría quedaba a disposición del grupo para la subsistencia de los demás.

Al principio, los sobrevivientes solo podían comer piel, músculo y grasa, y cuando disminuyó el suministro de carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros.

¿Cuánto duraron los sobrevivientes de los Andes?

Los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes pasaron 72 días en la Cordillera de Los Andes, hasta que fueron rescatados por dos helicópteros el 23 de diciembre. 13 de los 16 sobrevivientes pasaron Nochebuena en Santiago de Chile.

La primera versión de este texto se publicó en diciembre de 2018.

Parte de los sobrevivientes minutos antes del rescate

Salvajemente hermoso, aterradoramente intimidante.

Es verano. Aquí arriba, a casi cuatro mil metros de altura, en lo más profundo de la cordillera de los Andes solo estoy acompañado por una rústica cruz, hierro y un montón de recuerdos. Es la tumba de los que no sobrevivieron. Nadie habla aquí, solo se escucha el sonido del viento. Además, todo parece inmóvil a mi alrededor: salvo las nubes que peinan las crestas de las montañas y mis propios interrogantes sobre el terrible accidente que dejó enterrados bajo mis pies a 29 pasajeros del vuelo 571.

Es inevitable pensar cómo 16 protagonistas de esta historia pudieron salvar sus vidas milagrosamente.

Pienso que este lugar, ahora tan salvajemente hermoso, debe ser aterradoramente intimidante en invierno, cuando la temperatura baja a los 30 grados bajo cero. El deshielo ha dejado a la vista pedazos del Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que aquel 13 de octubre de 1972 equivocó el rumbo, se metió en una trampa de la cordillera y se estrelló contra los dientes de los cerros que parecen vigilar esta hoya. Y que ahora mismo estoy viendo.

He llegado hasta este santuario después de una larga, extenuante travesía, cruzando ríos ariscos y precipicios de espanto. El aire apenas es respirable y siento a veces náuseas y mareos. Algunos llamaron a lo que pasó aquí “El milagro de los Andes”. Es posible que sea así. Pero creo que no hay catástrofe en los últimos 50 años más impresionante que ésta, ni mas espeluznante, ni una prueba de supervivencia humana que rozó el límite de lo imposible como esto.

Carlos Páez

Mi viaje al avión de los uruguayos –una larga travesía en el corazón de la cordillera- había empezado con un viaje en avión a Mendoza. Fue un viaje sereno, con nubes como copos de algodón que dejaban ver, de tanto en tanto, las cuadrículas de los viñedos, bañados por un sol generoso. Acababa de volver de Uruguay, más exactamente de la glamorosa Punta del Este.

Carlos Páez, en 2012.

Allí, en su casa cercana a Punta Ballena y frente a la orilla del mar, Carlos Páez, me contó una y otra vez la tremenda experiencia que le tocó vivir cuando era todavía un adolescente. De hecho, era el más joven de todos los pasajeros. Su relato es estremecedor:

“Tenía 18 años. Cumplí 19 sepultado por una avalancha y encerrado tres días en el fuselaje del avión. Volví convertido en otra persona. Maduro para algunas cosas, inmaduro para otras. Manejar la fama no es fácil. Eso me complicó mucho, me metí en caminos jodidos, como la droga y el alcohol. Pero un día, decidí pelearla, como allá arriba –todos los días un poco- y por suerte llevo 20 años de abstinencia. Ese drama fue mi segunda cordillera. Cuando pasó lo que pasó yo era un chico malcriado, consentido, caprichoso, no servía para nada, ni había sido boy scout, ni había ido a un campamento: nada.

¡Desayunaba en la cama y tenía niñera… ¡Nuestra historia en la cordillera es una historia extraordinaria porque fue protagonizada por gente común. Metafóricamente, tiene mucho glamour: 18 libros, 9 documentales, 3 películas de Hollywood. Pero lo que la vuelve distinta, es eso. No éramos escaladores que veníamos del Everest. Íbamos a jugar al rugby a Chile y a divertirnos un fin de semana. Mi niñera me había preparado la valija… Yo nunca había dormido fuera de casa. Y de repente, el señor de arriba nos tira a más de cuatro mil metros de altura y 25 grados bajo cero, a vivir la historia de supervivencia más extraordinaria de todos los tiempos durante 70 días: siempre digo que ese tiempo da para ponerse de novio, casarse y divorciarse.

Carlos Páez en 1973, junto a su padre, el recordado artista plástico uruguayo, Carlos Páez VIlaró.

Ahí arriba, la luna era el vínculo. Siempre quería ver la luna porque era lo que me vinculaba con mi madre, sin saberlo. Cuando volví, ella me dijo que miraba también la luna, porque se dio cuenta que era el único punto que teníamos en común. Y ahí arriba, se armó una rutina, una sociedad armada a los tumbos, donde había expedicionarios como Parrado, Canessa y Vicentín, los que laburábamos para que los expedicionarios salieran adelante y los tres o cuatro “jubilados” que, como los llamo amablemente, era gente que pudiendo hacer cosas, no las hacía.

El primer comentario sobre canibalismo se lo escuché a Parrado. Yo me iba de expedición a buscar la cola del avión, que había quedado arriba de la montaña, cuando el avión se quebró con el golpe, y busqué si quedaban chocolatines y unas pocas latas de mariscos que había. Le dije a Parrado: ‘Nando, no queda nada en la despensa’. Y él me respondió: ‘Yo me como al piloto’.

Me sorprendió lo determinante que fue, aunque también me pareció un comentario natural: él había perdido a su madre en el accidente, a su hermana cinco días después y él, consciente o inconscientemente, se la agarraba con el piloto. Y entonces después, lo agarré a Strauch. ‘Che, Nando está loco de remate: se quiere comer al piloto’.

Me miró y me dijo: ‘No está tan loco, con mis primos ya lo pensamos’. Resulta que era una idea generalizada y nadie se animaba a decirlo. Cuando lo hablamos, no generó resistencia alguna: fue más simple de lo que la gente cree. Si querés resumir la historia, podés titular: ‘Equipo de deportistas se cayó en los Andes y se comieron entre ellos’. Pero es mucho más que eso. Primero, Dios no nos pone acá para morir, sino para vivir. Como cristianos, pensamos que se nos hubiera condenado por suicidas de no haberlo hecho. Como todos, yo peleaba porque quería volver con mi mamá, mi papá y mi perro y para que eso pasara, tenía que hacer esas cosas. Hoy doy conferencias.

“¿Vos te pensás que las empresas me contratan para hablar del tema de la alimentación? No. Yo les hablo del trabajo en equipo, de los roles, de la toma de decisiones, de encontrar recursos desconocidos, de adaptación a los cambios, de afrontar desafíos, de amistad, solidaridad, de lucha para salir adelante en medio de la desesperación. Y finalmente, Dios no resolvió la historia, pero nos dio las herramientas para hacerlo. Sentimos su presencia como real”.

Eduardo

Tambien viajé a Montevideo para encontrarme con el prestigioso médico -cardiólogo de niños- Roberto Canessa. En 1972, fue el primero que después de mucho caminar se encontró con un arriero chileno que, literalmente, les salvó la vida.

El sobreviviente Roberto Canessa con Carlos Verginella (foto 2002)

A esta historia llegué integrando la expedición que organizó hasta el lugar del accidente otro sobreviviente, Eduardo Strauch.

“Creo que nunca quise irme de la cordillera totalmente -me confiesa-. Quedé conectado con ella. Siento que me nutre. Le agradezco todo lo que aprendí de ella, la perspectiva diferente de la vida que puso delante de mis ojos. Por ejemplo, esto que vemos, esta naturaleza tremenda que es una especie de lavado, de purificación de la mente. Yo, aquí, me sacudo la mugre de la civilización y te aseguro que vuelvo distinto. Y claro: están todos mis amigos muertos aquí, a los cuales no pude llorar en aquel momento porque, también es la verdad, no había ni energías ni tiempo para desperdiciar en medio de esa desesperación: todo eso se necesitaba para sobrevivir y, cada vez que voy hasta este lugar del avión, siento como que hubiera sido ayer que los perdí”.

Está claro que los Andes fueron un martirio para ellos. Sin embargo, Strauch está en la cordillera por enésima vez: es como que no puede dejar de ir.

“Es la décima vez que vuelvo -me dijo-. Las primeras veces, llegaba cansado, dolorido. Pero cada vez, me gusta más esta expedición anual y ya lo disfruto: detrás de cada montaña, hay un paisaje distinto, fantástico, conmovedor. Y los precipicios… ¡Ves cinco veces más estrellas que en cualquier otra parte del planeta! Y tengo la misma vista del cerro El Sosneado que tenía en 1972: porque en medio de la pesadilla que vivíamos también, en cierto modo, lo disfrutaba, me encandilaba verlo.

“Son las contradicciones de la vida. Supongo, un modo de defensa de la mente humana”.

Ricardo

Después de cargar todo el equipamiento en un microbús, la expedición se pone en marcha. No será fácil llegar a destino y esto es solo el comienzo. El río Atuel queda a la izquierda del camino de ripio que tomamos para seguir internándonos en la Cordillera. Pasamos el viejo hotel de termas El Sosneado, que está derruido, y llegamos hasta un puesto para descansar, aprovechar para un almuerzo rápido mientras llegan los arrieros con una tropilla.

Mario, en plena travesía

Todos se ponen a preparar el viaje y a cargar las mulas. Aquí, entra en escena Ricardo Peña, un personaje importante en la historia. Cada vez que viene al Valle de las Lágrimas, -ése será nuestro destino- trepa la montaña hasta llegar a la cumbre donde golpeó el avión. Siempre encuentra cosas que quedaron dispersas en esas soledades.

“Mi relación con Eduardo viene desde cuando encontré la cartera con los documentos de Strauch, el pasaporte, ropa,y un pedazo de tren de aterrizaje, relojes, partes del motor…”. Montañista de profesión, es un enamorado de la historia del Vuelo 571 y es amigo personal de Eduardo Strauch.

“Me inspira, es una aventura, tal vez la mejor que conozco. La montaña es rica en historiaas de vida, pero ésta…¡imaginate¡ es la mejor de todas. Aquí, aprendés de todo, la montaña te lo enseña. Qué pasa cuando le sacan todo al ser humano: la comida, la protección, el abrigo. Lo que más les importaba era sobrevivir, una sola oportunidad buscaban…se miraban morir unos a otros… escucharon por radio que ya habían abandonado la búsqueda. Rápidamente, cayeron en la cuenta de que había otra escala de valores que germinó allí en la montaña fuera de la comodidad y el lujo. Allí, no contaba lo superficial, eran problemas reales, era la necesidad de regresar a los seres queridos. Una gran aventura la de este avión y estos sobrevivientes en la montaña.

De aquí en más, será el líder de la expedición.

Otro día más…

Temprano, después del desayuno, empieza una frenética actividad en nuestro pequeño campamento. Otra vez, a cargar la caballada y a prepararse para un ascenso continuo hasta el lugar del siniestro.

Aparecen los hielos eternos, glaciares enormes colgando de las montañas. Ricardo Peña está ya en territorio conocido: explica que ya tenemos a la vista el muro de piedra que no pudo esquivar el avión uruguayo. La vegetación ha desaparecido casi por completo. Solo un pasto mínimo crece al abrigo de las rocas.

Cada vez, el terreno se hace más pedregoso. Con solo elevar la vista y ver los glaciares, uno sospecha que todo este valle estuvo alguna vez cubierto por los hielos. Finalmente,llegamos a esta hoyada que lleva un nombre inquietante: el valle de las Lágrimas.

¡Vaya si lloraron aquellos jóvenes que a los diez días supieron que la búsqueda del avión siniestrado había concluido…! Aquí están las nacientes del río Atuel. El calor abrasador del verano produce un caudal desbordante y el agua logra el milagro de un inesperado verdor a más de tres mil metros de altura. Una vez más, hay que cruzar el río. Ya tenemos todo el glaciar a la vista. Estamos a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Los animales avanzan a puro instinto.

Una de las imágenes emblemáticas de los sobrevivientes

Todos estamos muy cansados. Miro el entorno: estamos rodeados de montañas. Tan peligrosos como los aludes de nieve en invierno y primavera son, durante la temporada estival, los repentinos aluviones de piedra que se deslizan por las laderas de las montañas. Finalmente, siento que crece en mí una emoción desconocida.

Ahí mismo

Tengo frente a mí un gran escenario. Es deslumbrante: montañas con glaciares que se descuelgan desde lo alto. Y, a cada momento, derrumbes de enormes trozos de hielo que caen al vacío, que ruedan por la ladera hasta nuestros pies. Por suerte, parece cerca, pero no… porque aquí las distancias son engañosas.

Como en el teatro: un gran escenario para una gran tragedia.

Acentúa lo terrible del ámbito, el ascenso a una pequeña colina, coronada por una cruz de hierro, inclinada por los vendavales. Esa es la tumba de los jóvenes uruguayos que no pudieron sobrevivir a la terrible experiencia. Pero, ¿qué quedaba para los que sobrevivían a duras penas, en medio del frio, el abandono, los aludes, la falta de agua y de comida?

En medio del abandono más desolador, lo único que viajaba lejos era el pensamiento. ¿Era posible para ellos tener vínculos con el afuera…? ¿Acaso, trasmitir sentimientos…?

“Yo tenía 25 años, estudiaba arquitectura y ya trabajaba.Tenia clientes y un socio y amigo que era Marcelo Pérez Castillo, el capitán del equipo, el que me pidió que lo ayudara a completar todos los asientos del avión, porque lo habíamos alquilado a la Fuerza Aérea. Algunos pasajeros solo viajaban de paseo a Chile, no tenían que jugar al rugby. Pero él murió a mi lado durante la avalancha. Todo fue un shock impresionante”, relata Eduardo Strauch.

Una cruz y un botín, la síntesis perfecta de la tragedia

Hay una intensa emoción al llegar al centro mismo delstrau, que es como decir el valle del dolor y del milagro al mismo tiempo. Casi sofocados por la altura, acompaño a Strauch en esa última trepada. Una pequeña colina con un gran significado. Ahí, está la cruz de los que quedaron para siempre en el teatro de los acontecimientos.

De un lado se puede leer: “El mundo, a sus hermanos uruguayos”. Y por el otro, se lee: “Más cerca, oh Dios, de ti”.-

“La muerte nos rondaba todo el tiempo. En el alud, me sentí muerto. Morirse era la solución más fácil. Era para muchos, lo que más deseábamos. Todo esto que vemos ahora, la laderas por donde bajó el avión ahora que es tiempo de deshielo, es roca y piedra de acarreo, porque estamos en verano, pero por entonces, estaba tapada por una capa inmensa de nieve. Por eso, estoy vivo. Si no, el fuselaje se hubiera hecho bolsa”.

Ricardo Canesa y Eduardo Strauch (foto: alpineexpeditions.net)

Dejo a Eduardo solo con sus recuerdos. Hay placas, banderas, rosarios, palabras. Todo eso entreverado junto a pedazos de metal de avión desgarrados.

Finalmente, el grupo de náufragos de la cordillera tenía que seguir tomando decisiones perentorias si quería seguir vivo. El encierro en el fuselaje era la muerte a plazo fijo. Había que salir a caminar. Ya habían tomado decisiones terribles. Se estaban alimentando de carne humana, de los cuerpos de sus propios compañeros.

Roberto Canessa y Fernando Parrado, finalmente, tomaron como algo propio el desafío de construir algo legendario. En lugar de hacer el camino que acabamos de hacer desde El Sosneado, Canessa caminó en sentido opuesto, hacia Chile. Era un error pero ellos creían estar haciendo lo correcto. Al error se lo reconoce ahora, en verano,con caballos, por una ruta mucho más accesible al lugar del accidente que atravesar todo un mundo de hielo y montañas hasta el declive de la parte de la cordillera que corresponde a Chile.

La travesía duró ocho días. De golpe, apareció en escena el arriero chileno Sergio Catalán. Estaba del otro lado de un río. No podían escucharse ni a los gritos. Pero los uruguayos le escribieron un papel y lo ataron a una piedra.

“Somos los uruguayos. Venimos de un avión que cayó en las montañas. Ayuda, por favor…”

Era volver a vivir, sí.. pero también era volver a la antigua civilización que durante 72 días habían dejado atrás.

Lo que el fuego no se llevó

El glaciar del valle de las Lágrimas se tragó al avión pero, caprichosa como es la naturaleza, con el paso del tiempo, empezó a dejar al descubierto otros objetos del vuelo 571…

Ricardo sigue las rastros del deshielo, calcula la trayectoria del avión y logra encontrar más cosas. Es sorprendente: 38 años después aparece un short que alguna vez habrá sido blanco y pedazos de funda de alguno de los asientos del Fairchild.

“Los rescatistas uruguayos, -dice el montañista Ricardo Peña- después de sacar a todos los sobrevivientes volvieron al avión y quemaron todo para que no sacaran fotos escabrosas porque te imaginarás que había muchos restos humanos que se filtraron a revistas y diarios sensacionalistas de Chile. Enterraron los cuerpos junto a la cruz y después pusieron gasolina y quemaron todo lo que pudieron. El avión cayó en un pozo por la nieve y dos o tres años después, ya desapareció con la nieve y el hielo de los inviernos. Quién sabe si algún día lo volveremos a ver”.

Salgo a caminar lejos de edu y sus intimidades. Me encuentro con un pedazo de ala donde se adivina parte de la matrícula. Y alejándome aún más, ya caminando sobre una pendiente peligrosa que se une con el glaciar amarronado y sus grietas, veo parte del tren de aterrizaje. Todo me parece irreal, es como si la montaña estuviera mostrando sus secretos…

El equipo periodístico de TN, Mario Markic, David Santistebe y Martín Magaldi

Eduardo ha quedado solo con sus pensamientos. Me pregunto qué significado tiene todo esto que estoy experimentando para él que fue protagonista de una aventura humana difícil de describir…. Contesta despacio, como confidencialmente, en este lugar de ceremonias y homenajes.

“Al volver, hubo que adaptarse a la civilización y fue duro. Me costó un par de años. Me parecía tonto lo que la gente decía. Hablaban fuerte y eso a mí, me molestaba horrores. Porque nosotros nos acostumbramos a hablar lento, despacio. Sobre las cosas imprescindibles y necesarias. Porque no podíamos gastar energía en otra cosa que en sobrevivir, era nuestro único objetivo y las conversaciones iban siendo depuradas, muy filtradas. Solo hablábamos de las cosas que tenían interés para lograr el objetivo de volver”.

El grupo de sobrevivientes uruguayos tal vez no se frecuente durante el año pero tienen una cita de honor todos los 22 de diciembre desde hace 46 años. Ese fue el día del rescate. El día que dejaron la sociedad de la nieve y se reincorporaron a la civilización.

Fuente: TN