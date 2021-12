Sergio Doval, analista político, comunicacional y comercial brindo datos de su estudio con respecto al humor social y la crisis económica que viven los argentinos en la actualidad. “No recuerdo muchos momentos peores, hubo circunstancias donde el pesimismo era peor, de todas maneras la preocupación de la gente sigue creciendo. Ocho de cada diez te dice que no están contentos con el rumbo al que estamos yendo”, señaló Doval.

“Podemos aislar casos personales, pero a nivel país, 1 de cada 2 te dice que no se va de vacaciones, porque no tiene plata”, expresó el especialista en una entrevista con Jonatan Viale para radio Rivadavia y agregó: “La escena general te representa que la gente aún tiene muchos problemas. Además, no hay tanta gente que esté comprando regalos para Navidad”.

“60% dice que se iría del país y en los jóvenes 8 de cada 10 expresan lo mismo”, afirmó Doval con respecto a la opinión de los encuestados. Evidentemente, la crisis de los últimos años y la poca expectativa hacia el futuro ha generado una gran incertidumbre en los más jóvenes. El problema es que muchos no tienen el dinero disponible para realizar la aventura hacia el exterior y por eso se quedan.

«Hoy hay menos miedo al coronavirus. Por otro lado, en cuanto a las fiestas todos coinciden en que el tema de la pirotecnia ya fue, más del 80% te dice que no usa», manifestó Doval y agregó: «Lo cierto es que la gente está comprando los regalos con el aguinaldo de diciembre. La información pesimista golpeó a los conductores del programa que quedaron estupefactos.

«La gente que tiene planes sociales empezó a percibir que la manta es corta y que necesitan trabajar urgente. El gran tema es que la preocupación de la gente sigue creciendo. La mitad de las personas me dicen que no se pueden ir de vacaciones a ningún lado», sostuvo Doval con respecto a la actualidad social en Argentina a nivel general.

Fuente: El Intransigente