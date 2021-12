Darío Barassi se despidió de la conducción de “100 argentinos dicen” hasta el 1 de marzo y será reemplazado por Dani La Chepi.

El actor y conductor se tomará unas vacaciones, además de tener que cumplir algunos otros compromisos laborales y es por eso que la producción tuvo que tomar una decisión en relación a la conducción del programa de eltrece.

Según contó el mismo Barassi en la mesa de Mirtha Legrand su primera reemplazante será la influencer Dani La chepi y luego se hará un casting para elegir a las próximas conductoras suplentes.

En su cuenta de Instagram, Barassi posteó una foto de los miembros del programa y dejó un mensaje agradeciendo este año y augurando lo mejor para el 2022, “La esencia de 100 argentinos dicen somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes). Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón”.

Darío Barassi contó que toma gotas cannábicas

Este sábado por la noche Mirtha Legrand regresó a la pantalla de canal 13 con su programa, “La Noche de Mirtha” junto a su nieta Juana Viale y uno de sus invitados fue el actor y conductor Darío Barassi, que hizo una declaración que llamó la atención de la “Chiqui”.

En medio de una pregunta sobre cómo fueron sus comienzos en la conducción, Darío Barassi se animó a revelar que tuvo que tomar aceite cannábico en un momento duro de este año, “Y con la ansiedad ¿cómo estás?”, pregunto Juana Viale interrumpiendo al actor, “Y acá estoy, con 148 kilos y gotitas cannábicas”, destacó Barassi y provocó la pronta repregunta de Mirtha.

“Tomás gotas cannábicas, ¿Te hacen bien?”, “Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado. Tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida. Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella. Me sentía ausente en varios lugares. Necesité organizarme, frenar una semana”, contestó el actor.

Fuente: Infocielo