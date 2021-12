Hace cinco años que Nazareno, Eliana y Maira comparten desde el mate hasta la cama. La relación que nació como amistad se transformó en una convivencia consolidada que refleja que el poliamor es posible.

“Fue un proceso. Empecé a salir con Naza y después con Eli”, recordó Maira en diálogo con Nosotros a la Mañana. Su historia tomó repercusión tras una entrevista con TN.

Cómo duerme el trío mendocino

La joven de 23 años también dio detalles de la vida diaria del trío. “Dormimos en la misma cama, a veces como trencito a veces cada uno para su lado”, explicó.

“Al principio teníamos una cama muy chica, ahora tenemos una cama más grande y yo duermo en el medio”, dijo la joven que hace cinco años se sumó como una integrante más a la relación amorosa que mantenían Nazareno Fernández (42) y Eliana Cuchietti (28 años).

Al ser consultados sobre cómo son la peleas en un trío, Maira contestó que son pocas y que en general “siempre hay uno que hace de bisagra” entre los otros dos.

Fidelidad y poliamor

Nazareno, por su parte, hizo hincapié en que la relación poliamorosa que mantienen no tiene nada que ver con una relación abierta ni con las prácticas swingers. “Somos una pareja normal, pero de tres personas”, afirmó.

La Real Academia Española (RAE) define al poliamor como una “Relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas”.

En diálogo con TN, Eliana había contado que la convivencia entre los tres “fue un proceso”. “En lo personal terminé de desprenderlo y aceptar que amo a Maira como pareja tanto como amo a Naza”, sostuvo.

“Somos polifieles. Es muy distinto a ser swinger o tener una relación abierta porque quienes viven bajo estas prácticas comparten a sus parejas. Nosotros no somos swingers, nos amamos y queremos tener hijos. Si uno llega a estar con otra persona, el resto lo consideraría un engaño”, dijo el hombre del trío.

La aceptación de la familia

La aceptación de la familia no fue tan inmediata, salvo por la abuela de Nazareno. “Tiene 90 años y nos bancó siempre”, dijo entre risas.

“Si alguien me preguntaba lo contaba sin problemas, porque en definitiva es lo que me hace bien. A la persona que más le costó entenderlo fue a mi papá. Pero una vez que vio que era lo que yo quería nos invitó a comer a los tres a casa”, relató Maira Fernández (23) a TN.

Nazareno y Eliana estaban en pareja antes de conocer a Maira (Foto: Instagram @poliamor333).

Eliana dijo por su parte que si bien se sorprendieron, sus familiares la acompañaron: “Siempre he recibido apoyo y nos desean lo mejor a los tres”.

La intimidad del sexo y el sueño de tener hijos

Respecto al sexo, Nazareno explicó que son pocas las veces en la que uno de los tres no participa: “Generalmente no pasa. Nos atraemos mucho los tres y buscamos que todos estemos en esa situación. No queremos la soledad”. Maira explicó: “Si Naza y Eli quieren tener relaciones entre ellos no me voy a enojar”. Eliana concluyó: “A veces arrancamos dos y automáticamente se suma el tercero”.

En diálogo con este medio, el trío mendocino contó que piensan en tener hijos y quieren hacerlo “de forma consciente y planeada”.

“Nos gustaría quedar embarazadas las dos al mismo tiempo. Es difícil, pero está charlado”, agregaron.

Fuente: TN