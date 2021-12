El exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional, Daniel Gollan, se hizo viral este jueves luego de que trascendiera en las redes sociales un escrache público en plena calle. Para escapar de esa situación, en la que se lo ve absolutamente incómodo, el dirigente del Frente de Todos, que estuvo callado en todo el registro, no tuvo mejor idea que cruzar mal la avenida en la que transitaba.

El video en cuestión dura apenas 39 segundos y transcurre en una avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Congreso, en las inmediaciones del edificio legislativo. Allí, se lo ve a Gollan caminando en la vereda y a su lado se escucha la voz de una mujer que le empieza a recriminar varias cuestiones alusivas al sistema sanitario de la Argentina.

“Ustedes usan a los medios para dar la información que ustedes solamente quieren”, comenzó quejándose la mujer, y le cuestionó: “¿Por qué no le arreglan la vida a los argentinos?”. Seguido de ello, le apuntó: “Los ancianos no tienen PAMI. ¿Sabías que no hay médicos en el PAMI? Los ancianos no tienen cobertura. Tienen que hacer horas (de cola) para que los atiendan un médico”, disparó la misma mujer.

En esta misma línea, la misma manifestante, que se nota que está sosteniendo el teléfono celular para filmar el momento, aseveró: “Se están muriendo los viejitos porque no hay cobertura, no hay médicos en el PAMI”, insistió, en claro cuestionamiento a la obra social de jubilados y pensionados de la República Argentina, organismo a cargo de la kirchnerista Luana Volnovich.

“¿Qué pasa? El Gobierno, tanto que quiere a los ancianos y a los jubilados, ¿por qué no les dan eso? ¿Por qué no les dan salud?”, siguió la mujer, ante un Gollan que seguía dando pasos, no contestaba y ni siquiera miraba hacia la cámara. De hecho, inclinaba su cabeza hacia el lado opuesto. Por último, llegando a la esquina, el diputado optó por cruzar antes de la senda peatonal, teniendo en cuenta que el semáforo estaba en rojo y no pasaba ningún vehículo; de todas formas, lo estaba haciendo mal.

Mientras él se iba alejando de la mujer y la incómoda situación, la autora del video le lanzó: “Se están llevando el país puesto. Pero, ¿sabe una cosa, señor Gollan? ¡Nadie es eterno! ¡Usted tampoco!”, concluyó la mujer, con un elevado tono de voz al cierre.

Fuente: El Intransigente